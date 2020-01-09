Я буду жаловаться прокурору!

Будни прокуратуры складываются из многочисленных проверок, защитой прав граждан в суде, разбором жалоб. О криминогенной ситуации, основных проблемах жителей – наша беседа с прокурором района Ильгамом Хабибуллиным.

- Ильгам Галиевич, каковы показатели преступности в районе, можно ли сказать, что мы стали жить спокойнее?

- За прошлый год зарегистрировано 3330, что на 45 преступлений меньше, чем в 2018 году.В основном они связаны с хищением имущества. Немалая доля совершенных деяний связанна с незаконным оборотом наркотиков - 371. Убийств в два раза стало меньше – их зарегистрировано четыре. Анализ материалов уголовных дел показывает, что тому виной – асоциальный образ жизни, низкий уровень морали и нравственности, пренебрежительное отношение к закону.

- Какая работа проводится в сфере надзора за ЖКХ и долевым строительством?

На территории района 24 застройщиками осуществляется строительство 86 многоквартирных домов, в том числе 75 с привлечением денежных средств 7 тысяч граждан в размере более 27 млрд. руб. Мы мониторим эту сферу, контролируем факты, при которых сроки ввода в эксплуатацию нарушены, а возведение объектов приостановлено либо ведется крайне медленно. Активно проводятся рабочие встречи непосредственно на объектах строительства с участием председателя Госстроя РБ, его заместителей, безусловно, с участием дольщиков.

Так за истекший период 2019 года организовано 15 таких встреч, по результатам которых прокуратурой района оказано содействие инвесторам и конкурсным управляющим Обществ «проблемных» объектов по истребованию необходимой документации по уголовным делам из правоохранительных органов, что положительно повлияло на начало строительно-технических экспертиз. Завершение строительства указанных объектов взято прокуратурой района на контроль.

В результате принятых совместно с органами власти мер в прошлом году в эксплуатацию введено 2 дома, по которым сроки были нарушены. Восстановлены права 200 граждан. На сегодняшний день доля завершенного строительства составляет более 10%. Вместе с тем, остается ряд проблемных вопросов. Нарушены первоначальные сроки возведения 27 домов, из которых 19 признаны проблемными, а в реестр пострадавших граждан включен 351 участник долевого строительства. Так, прокуратурой района проведены проверки деятельности застройщиков ООО «МеталКомплект» ООО «Высотка», при заключении договоров долевого участия, в ходе которых выявлены нарушения, связанные с включением в договоры условий, ущемляющих права потребителя. Застройщики обязывали клиентов письменно согласовывать с ними уступку права требования по договору, что законодательством это не предусмотрено.

- Какая работа ведется по защите прав в области ЖКХ?

- За прошедший год таких жалоб поступило более 160, в основном они касаются неправильного начисления платежей за коммунальные услуги.

К примеру, и управляющая компания и ресурсоснабжающая организация МУП «Уфаводоканал» предъявляли плату за воду при содержании общедомового имущества. Таким образом, происходила двойная плата за услуги. По результатам рассмотрения заявления произведен перерасчет.

- Как обстоит ситуация по борьбе с коррупцией?

- Здесь выявлено 23 нарушения закона. В частности, за дачу взяток госслужащему два юридических лица оштрафованы на общую сумму 1 млн рублей. Руководители двух организаций оштрафованы на 20 тыс. рублей за несообщение предыдущему работодателю госслужащих об их трудоустройстве в юридические компании.

В 2019 году судом рассмотрено 11 уголовных дел коррупционной направленности в отношении 12 лиц. Так, преподаватель Уфимского юридического института МВД получил от родителя абитуриента 100 000 руб. за содействие в поступлении. После получения им денежных средств он был задержан на месте преступления с поличным. Он осужден на три года условно со штрафом 50 тыс. руб и с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 3 года.

- Какова роль прокуратуры района в сфере противодействия терроризму и экстремизму?

- Таких нарушений выявлено 243. Так, проведенной проверкой установлено, что 23-летний житель одного из районов республики «ВКонтакте» разместил текст книги, которая внесена в список экстремистских. Страница пользователя социальной сети удалена. В отношении него возбуждено административное дело.

- Есть обращения по поводу невыплаты заработной платы?

- Таких нарушений закона более 650. Мы отреагировали на размещение в средствах массовой информации сведения о невыплате зарплаты жителям республики, работающим в Приморском крае. Проведена проверка деятельности ООО «Уфанефтемаш», а также его подразделения в городе Большой Камень, в ходе которой установлена задолженность в 2 млн. руб. Прокуратура района в интересах работников обратилась в суд с исками. В настоящее время задолженность погашена. В отношении директора направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании директора предприятия.

Ирина ШИПУНОВА.