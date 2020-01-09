В приоритете – «красная линия»

– Службы благоустройства круглосуточно очищают улицы и тротуары. Ежедневно на полигоны и плавильный пункт вывозят около 1 600 кубометров снега, – сообщил заместитель начальника МБУ «Управление по содержанию и благоустройству» района Аяз Хайбрахманов.

Работа кипит на улице Ленина. Здесь на участке от Революционной до бульвара Ибрагимова дорожники проводят комплексную уборку. Задействованы 2 КамАЗа, «Беларус» с навесным отвалом и щеткой, мини-экскаватор-погрузчик, 6 рабочих.

Нина Минеева – одна из четырех женщин, которые числятся в бригаде.

– Сначала проходит трактор со скребком и с тротуаров забирает основную массу снега. Дальше вручную. С утра отработали 4-5 адресов. Сюда пришли с Революционной, – пояснила она.

– В том году в феврале были обильные осадки, а этом – уже в январе начало засыпать, – поделился Асхат Нафиков.

– Выведен весь арсенал: 3 бригады – 14 человек, 24 единицы техники. Совершено около 50 рейсов, – пояснил Аяз Хайбрахманов.

По проезжей части идут шнекороторные снегоуборщики, комбинированные машины. Причем в первую очередь приводят в порядок «красную линию» – проспект Октября, улицы Ленина, Карла Маркса.

Район находится в центре города, следовательно, движение здесь всегда интенсивное. Поэтому убирать улицы удобнее ночью. Так, если с 8 до 19 часов бригада осиливает порядка 80 рейсов (около 1600 кубометров), то когда уменьшается поток транспорта, успевает сделать около 100.

Самая большая проблема, которая затягивает процесс, – припаркованные автомобили. В связи с чем постоянно приходится вызывать владельцев, либо если машины оставлены под запрещающим знаком, то эвакуировать их и только потом приступать к очистке. К примеру, самая больная «мозоль» – территория возле входа в парк им. И.Якутова. Здесь бригада может задержаться до нескольких часов, поскольку приходится маневрировать между автомобилями.

Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, очистку производят до твердого покрытия применяя пескосоляные смеси и «Бионорд». На тротуарах средство используется в твердой фазе.

Администрация района призывает активно включиться в процесс очистки тротуаров и пешеходных зон руководителей предприятий и организаций. Также необходимо поддерживать в порядке входные группы и ступени лестниц зданий.

Анна БЕЛОВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.