Как избежать депрессии

Позади новогодние каникулы. Мы отдохнули, набрались сил и должны с энтузиазмом приступить к работе. Но войти в прежний ритм не так просто… Многие чувствуют апатию, а иные впадают в депрессию.

Почему так происходит и как с этим бороться? – с этими вопросами мы обратились к неврологу поликлиники №2 ГКБ №18 Маргарите Нохриной.

- Существует ли послепраздничный синдром? И с чем связана адаптация после продолжительных выходных?

- От Нового года мы ждем новых эмоций, надеемся, что в нашей жизни что-то изменится. А по сути это просто календарный день, вот и наступает разочарование. Или, наоборот, праздник был ярким и возвращаться в обыденность не хочется. Таковы последствия.

- Как избавиться от чувства подавленности и опустошенности?

- Психологи советуют такой прием: взять лист бумаги, разделить его на 2 части. На одной стороне написать, что вас расстраивает, а на другой - как можно этого избежать. Желательно за три дня до окончания выходных или отпуска начать готовить свой организм: рано вставать, делать все важные дела, если они есть, до 18 часов, не затягивая, то есть должно быть ощущение границы. Наш головной мозг создан для работы, и самый лучший режим для него – думать о деле. За новогодние праздники мы употребляем много еды, алкоголя. Перед 1 января обычно накапливается груз усталости, во время работы и стрессов задействована симпатическая нервная система, которая регулирует тонус, помогает нам продержаться в момент авралов. Но наша вегетативная нервная система не может постоянно быть на взводе и требует отдыха. Таким образом, новогодние праздники и ничегонеделанье наша парасимпатическая нервная система приводит организм в порядок. За это время восстанавливается артериальное давление, сердечный ритм, мозговое кровообращение. 7-10 дней для этого вполне достаточно. И сейчас самое время начать работать.

- Есть ли какие-нибудь приемы для возвращения в обычный ритм?

- Во-первых, не надо себя ругать, если не можете сразу включиться в работу, наш организм требует раскачки. Несколько дней для общения с коллегами, обмен впечатлениями - вполне достаточно. Желательно в список обязательных дел включить удовольствие ( это может быть массаж, встреча с друзьями, кино, любимая книга). А работу начинать с дел, которые вас подсознательно радуют. Чередовать ритм «работа – отдых», ограничить доступ к информации и соцсетям.

- Часто можно слышать от коллег: у меня депрессия, ничего не хочется делать. Может это просто лень или профессиональное выгорание?

- Депрессия – серьезное заболевание, и нее есть определенные признаки. Она сопровождается утратой прежних интересов, чувства радости и удовольствия. Подавляются все влечения, пропадает аппетит, пациент худеет, нарушается сон - затрудненное засыпание и тревожный, беспокойный сон, раннее пробуждение, чувство тоски и отчаяния. Усиливается чувство одиночества, беспомощности, человек становится плаксивым. Страдает и самооценка, будущее представляется бесперспективным и безнадежным. Душевная боль, утрированное чувство вины, безысходность, отчаяние, ощущение собственной психической несостоятельности и неверие в выздоровление заставляют больных задумываться о смерти.

- Часто ли у вас бывают такие пациенты?

- Современная жизнь к этому располагает. Люди жалуются на повышенную утомляемость, физическую слабость, нарушение внимания, памяти. Около половины пациентов вообще не обращаются к врачам, так как не понимают или не хотят признавать, что у них депрессия. Из тех, кто обратился за медицинской помощью, 60% - 80% наблюдаются терапевтами и неврологами.

- Кто предрасположен к заболеванию?

- Чаще страдают пациенты с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, после перенесенного инфаркта миокарда, с хронической сердечной недостаточностью, болезнью Паркинсона. Поэтому депрессию нужно рассматривать как общемедицинскую проблему. На сегодняшний день это одна из самых распространенных проблем.

- Можно ли избавиться от этого состояния без помощи медиков?

- Если депрессия не слишком глубокая, то есть шанс, что вы сможете справиться самостоятельно. Для этого надо избегать тех дел, выполнение которых вызывает недовольство и раздражение. Гнать от себя негативные мысли, больше думать о приятных вещах. Занятия спортом, лучше в группе, - тоже прибавляют оптимизма.

- Кто больше всего подвержен депрессии?

- Женщины детородного возраста, особенно молодые мамы, подростки от 15 лет и люди старше 60 лет (часто депрессия связана с физическим заболеванием, уход из жизни супруга, уменьшение возможности делать то, что человек мог делать в молодые годы). Больше подвержены женщины. Важными факторами в ее развитии являются вредные привычки: курение, алкоголизм, наркомания, азартные игры. Все это приводит к расстройству личности и изменяет восприятие человека.

Беседовала Светлана ЯНОВА.

КОРЗИНКА

Рекомендации для профилактики депрессии:

позитивно мыслить и управлять своими эмоциями;

искать выход из любой ситуации и находить в ней положительные стороны;

повышать самооценку, думать о себе позитивно, отмечать свои достоинства и положительные качества;

ставить достижимые цели и задачи, которые легко превратить в реальность, чтобы избежать разочарований;

отделять работу от отдыха. Придя домой, необходимо оставлять все проблемы на работе и давать возможность себе отдохнуть.