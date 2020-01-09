«Пылая сердцами»

Так называлось первенство республики по греко-римской борьбе среди юношей, состоявшееся в школе-интернате № 5. Участие в его открытии принял глава региона Радий Хабиров. Он сердечно поприветствовал юных спортсменов, а также пожелал им спортивной удачи.

– Для меня это - личная история. И, наверное, в какой-то степени я буду развивать и поддерживать этот вид спорта именно в Башкортостане. Так, мы уже спроектировали будущий Центр спортивной борьбы, а весной начнем его строительство. Объект можно назвать уникальным, он будет включать девятнадцать площадок. Что даст толчок к тому, чтобы тысячи мальчишек пришли с улиц и занимались спортом. Совместно с Федерацией спортивной борьбы России мы реализуем начинание «Борьба – в школы!». В ее рамках тренер, решивший трудиться в сельской местности, получает грант в 600 тысяч рублей. Что касается наших спортсменов-юниоров, то я желаю им честной борьбы и спортивной удачи! – сказал он.

О высоком уровне соревнований говорил и тот факт, что среди зрителей был и первый тренер главы республики по борьбе Александр Григорьев, у которого Радий Хабиров занимался в конце 70-хх. А сегодня за звания лучших боролись юноши 2003-2005 года рождения, свои команды представили Агидель, Нефтекамск, Белебей и другие города республики. К соревнованиям ребята подошли очень серьезно, что понятно: победители войдут в сборную Башкортостана. И уже затем будут защищать честь башкирской школы на первенстве Приволжского федерального округа.

Но вот звучит сигнал, на ковер выходит первая пара соперников. Они одного возраста и веса, но уфимец в синем – выше ростом. Все же его оппонент не пасует, ибо свои преимущества есть и у него. Минута – и борцы уже работают в «полный контакт». Трибуны заводятся очень быстро, особенно ближний сектор: каждый хочет помочь «своему» борцу советом.

- Ноги шире ставь! Да не топчись, двигайся! – поддерживает «красного» его наставник Равиль Ханов. - Теперь делай бросок!

Но синий оказывается быстрее, быть может, на долю секунды. Его бросок засчитывают судьи, но поединок еще не завершен. Соперник почти блокирован, но вовремя данная подсказка дает ему шанс. Поджать ногу, затем перенести центр тяжести… И можно будет перехватить инициативу. Кажется, что даже видавшие многое судьи замерли в тревожном ожидании. Исход встречи решает время: техническая победа остается за нашим земляком.

Тем временем поклонники спортивной борьбы отмечают хорошую техническую оснащенность комплекса, в котором проходят соревнования. По словам заместителя директора интерната Дмитрия Петрова, подобные турниры для них не редкость. И речь – не только о борьбе.

- Соревнования регионального масштаба у нас проходят два-три раза в месяц. Только наши воспитанники занимаются четырнадцатью видами спорта. Это - гандбол, футбол, бадминтон, фехтование и другие. Большая часть тренировок проходит на территории школы, лишь пловцы, пятиборцы и лыжники выезжают за ее пределы. Кроме того, на нашей базе проходят сборы. Например, недавно к соревнованиям готовилась сборная РБ по бадминтону.

- Что, кроме здоровья, спорт дает подросткам?

- Прежде всего, он дисциплинирует и учит добиваться поставленных целей. Сегодня в лице Радия Фаритовича Хабировича, который большой поклонник борьбы, ребята увидели хороший пример.

- Наверняка, среди выпускников интерната есть громкие имена?

- Да. Это заслуженный мастер спорта Реналь Ганеев, олимпийские чемпионы по фехтованию Тимур Сафин, Артур Ахматхузин, двукратная чемпионка Паралимпийских игр по легкой атлетике Елена Паутова и многие другие.

Иван БЕГМА.

Корзинка:

Сегодня в школе-интернате № 5 обучаются 280 детей. Учебное заведение ожидает реконструкция. В планах – создание более комфортных условий и возведение общежития для иногородних спортсменов. По словам Радия Хабирова, проект модернизации требует дополнительного обсуждения. И, возможно, будет рассмотрен в рамках «Строительного часа».