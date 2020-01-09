Белые фазы зимы

В белоснежное одеяние укрылись улицы и дворы города. Детвора лепит снеговиков, взрослые любуются изменившимся обликом столицы, а коммунальные службы работают в усиленном третьем режиме.

Ночь, автодороги почти заснули в ожидании утренних пробок. Тишину нарушает лишь шум спецмашин, убирающих снег и разбрасывающих противогололедные средства. По основным транспортным артериям они идут колонной — так удается наиболее эффективно очищать улицы. Как правило, замыкающие в колонне разбрасывают реагент.

Только за одну ночь с улиц вывезено 1610 кубических метров снежных масс. На механической очистке улиц района задействовано 36 единиц специальной техники, 33 дорожных рабочих заняты ручной уборкой улиц, тротуаров, лестничных пролетов. Грузовик с цистерной, заправленной специальной смесью, ведет Азат Алялетдинов.

- Главное отличие нового противогололедного материала — наличие двух фаз: твердой и жидкой, - объясняет он. - Средство «Бионорд» в твердом виде уже применяется при обработке улиц. Жидкая фаза нужна, чтобы запустить химическую реакцию и ускорить процесс плавления. За счет этого реагент действует в полтора раза быстрее.

Ноу-хау позволяет существенно экономить при содержании одного квадратного метра дороги. Благодаря жидкой фазе он лучше держится на дороге и не разносится ветром. Для его хранения на базе МБУ «Служба по благоустройству» смонтировали специальную станцию, состоящую из емкостей в несколько метров высотой и оборудования для автоматической заправки машин. Водителю спецтехники нужно поднести магнитную карту к считывающему устройству и заправить технику.

Программное обеспечение позволяет увидеть, какая машина когда и в каком объеме заправилась, сколько жидкой фазы осталось в емкостях, какой она температуры и плотности. Проверить работу станции можно будет даже со смартфона через мобильное приложение.

- «Бионорд» на 99,98% растворяется в воде и не оставляет после себя грязи. В состав материала входит ингибитор коррозии, поэтому его воздействие на автомобили по сути сопоставимо с влиянием талого снега, - говорит бригадир Валерий Михачев.

Большое внимание коммунальные службы района уделяют очистке пешеходных тротуаров, лестничных пролетов, остановок общественного транспорта, а также второстепенных и удаленных от центра улиц. Уборка снега ведется также на территории социальных объектов и учреждений культуры и образования. Комплексная очистка снега делает поход в музей, театр или поликлинику комфортным и безопасным.

Не обделены вниманием и отдаленные территории района, так, недавно коммунальщики убирались в поселке Цветы Башкирии.

Комплексную очистку дворов ежедневно проводят жилищные службы, не обходя вниманием и детские площадки, внутриквартальные проезды, парковки и пешеходные зоны.

- В активной уборке снежных масс во дворах задействовано 26 единиц техники УЖХ района, а также на ручной уборке заняты 115 дворников. Кроме того, очисткой кровель многоквартирных домов заняты 7 бригад специалистов-кровельщиков, используется автовышка, - отметил начальник информационно-аналитического отдела администрации района Сергей Полетавкин.

Зиля БАДРИЕВА.