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Из Испании – с наградой

Автор: cmanager от Вчера, 14:40

Из Испании – с наградойВоспитанник детской музыкальной школы №15 Булат Мишаров стал победителем международного конкурса - фестиваля в Испании.

Он стал лучшим в номинации «Аккордеон/баян». В конкурсной программе музыкального форума приняли участие более 90 исполнителей России, Испании, Литвы, Армении, Польши, Чехии, Южной Кореи. Проект был организован в Российской академией музыки агентством «Арт Дуо» (Прага) и был призван объединить детей наших соотечественников разных возрастов, проживающих за рубежом.

Агния АСТАФЬЕВА.

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Категория: Вторник

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