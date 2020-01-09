И напоследок – Новый год

Программа развлечений на зимние каникулы в районе была насыщенная: здесь и спортивные состязания, и танцевальные баттлы, и различные фестивали, флешмобы.

Как и сладкое подается на десерт в конце обеда, так и здесь – самой запомнившейся стала зимняя молодежная дискотека «Елка. Дема. Новый год!», организатором которой выступил основатель интернет-сообщества «Демчане» Илья Родионов.

– Идея праздника не нова – со многими активистами мы встречаемся на районных мероприятиях, на субботниках или посадке деревьев. Но такого формата праздник провели впервые. Решили встречи из виртуального мира перенести в реальный. Все остались довольны, надеюсь при поддержке администрации района, парка отдыха «Демский», Общественного совета и наших спонсоров еще не раз встретимся, – говорит Илья Игоревич.

Надо сказать, Родионова в районе знают как человека с активной жизненной позицией. Он является вдохновителем различных конкурсов, инициатором флешмобов и ряда ярких мероприятий в районе. Например, организованная им акция «Живое сердце», посвященная Дню матери, где жители района выстроились в огромное красное сердце, приняла участие в конкурсе на телеканале ГТРК «Башкортостан» и заняла лидирующие позиции.

…Возвестило об открытии праздника поднятие флага интернет-сообщества «Демчане» и символики района, которые побывали на Эльбрусе.

– Я горжусь нашими ребятами, радеющими за благополучие района и делающими все, что в их силах, чтобы наша жизнь стала позитивнее, ведь от того, как мы чувствуем себя дома, в Деме, зависит, как пойдут наши дела на работе, на службе, в учебе, – поделилась впечатлениями Лилия Якупова, которая открыла праздничное мероприятие. Именно ее сын, Марат Якупов в сентябре покорил Эльбрус с логотипом Демского района.

После открытия Илья Родионов и сотрудник администрации района Оксана Романова начали праздник с награждения победителей фотоконкурса «Наша елочка-2020», который проводился в группе «ВКонтакте». Принять в нем участие мог любой подписчик группы, сделав семейную фотографию на фоне домашней новогодней елочки и написав небольшой рассказ. Более десяти победителей получили памятные подарки от «Демчан» и сувениры с символом Нового года. Особенно умилительно было, что среди лесных красавиц, принимавших участие, были такие елки, которым более сорока лет. К сожалению, победители не смогли подойти на награждение, зато массу эмоций получили другие участники.

После конкурсов и танцев дискотека завершилась розыгрышем лотереи. Счастливые номера из лототрона доставал юный актер фильма «Сестренка» юный демчанин Арслан Крымчурин, сыгравший в нем главную роль.

Айлина АРСЛАНОВА.