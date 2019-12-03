Маленькая техника – большой успех

Увидев взрослых, управляющих маленькими машинами, многие могут подумать, что они впали в детство. Однако это не так, мужчины занимаются автомодельным спортом, одним из видов, где сочетаются элементы технического творчества и увлекательная борьба. Гонки проходят на специальных трассах. Зрелище захватывает и по накалу практически ничем не отличается от автомобильных гонок. Разница лишь в габаритах.

– Техника уменьшена в масштабе и весе (один к десяти относительно болидов кольцевых гонок). Эмоции не уступают настоящему спорту. Также собирается много болельщиков, – пояснил педагог станции юных техников Тагир Терегулов, который несколько лет назад выиграл гранд на первенстве России.

Он и его воспитанники участвовали в открытом «Новогоднем кубке» по радиоуправляемым автомоделям в Челябинской области и показали хороший результат. Состязание прошло в три этапа, в заключительном участвовали 50 спортсменов Екатеринбурга, Миасса, Озерска, Кирова, Златоуста, Челябинска, Магнитогорска и Уфы. В их числе и бывалые гонщики, и только начинающие свой путь в автомоделизме – от 6 до 60 лет. Им предстояло «наездить» как можно больше кругов, избегая столкновений с препятствиями и друг с другом.

По итогам двух лучших из 3-х финальных заездов Тагир Терегулов занял первое место в самом быстром, а команда СЮТ – третье место.

– Соперники были сильные. Победу мне принесла моя ARС. Для того чтобы автомобиль не подвел, его надо хорошо подготовить – очень кропотливая работа. Не просто так завел и поехал. Иногда бывает, что во время гонок настраиваем. Также необходимы и навыки вождения и пилотирования, – поделился педагог.

Объединение «Радиоуправляемые автомодели» станции юных техников единственное в республике, где готовят спортсменов данного профиля. Участие в выездных соревнованиях помогает спортсменам выйти на новый уровень.

Мария НИКОЛАЕВА.