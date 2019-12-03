Все дороги ведут в Новый год

Если бы Нового года не было, его бы придумали дети. Конечно, с праздничным представлением, со Снегурочкой и Дедом Морозом и непременно с «Елочка, зажгись!».

Праздник в Городском дворце культуры собрал самых лучших – победителей всевозможных конкурсов, спортивных соревнований и олимпиад, а еще – детей с ограниченными возможностями здоровья. Они тоже лучшие, потому что сражаясь со своими недугами, не забывают учиться только на «4» и «5».

Все было продумано до мелочей. Тех, кто не мог передвигаться, встречали у автомобилей и автобусов, помогали усадить в коляску, а после бережно поднимали по ступенькам на второй этаж. Каждая школа направила своих представителей, хорошую помощь сослужили и ребята из кадетского корпуса.

- За эти несколько минут мы успели подружиться с Ренатом, - поделился третьекурсник «кадетки» Радмир Галимов. – Парнишка расспросил меня, как мне живется в таком строгом режиме, а я пообещал ему позвонить, когда буду в увольнении.

Многие отнеслись к новогодней елке со всей ответственностью.

Семья Хлыновых прибыла в костюмах индейцев и в «боевой раскраске». Сын - 8-летний Кирилл – мальчик особенный, но такой же позитивный, как родители. Учится в школе №130, прекрасно адаптировался в детском коллективе.

- Спасибо классному руководителю – Яну Артуровичу, - пояснил отец. Когда я увидел его – молодого, с горящими глазами, понял, как нам повезло. Он во многом помогает, ребятам с ним легко и интересно, побольше бы таких учителей!

У Яна Артуровича были дела: готовился к роли Деда Мороза в своей школе, а вот заместитель директора Фанзиль Кулбахтин заверил, что будут стараться привлекать в школу еще больше таких молодых специалистов.

- У нас очень хорошие дети, добрые, - пояснил Фанзиль Фидаилович. – Никогда не обидят особенного ребенка, наоборот, стараются подбодрить, помочь.

Мэр Ульфат Мустафин лично пришел поздравить ребят с Новым годом, заодно и побеседовать, похлопать по плечу и даже встать с ними в хоровод возле елки!

Конечно же, в представлении не обошлось без интриги. Гадкий Грю вместе с миньонами устраивали козни снеговику и Снегурочке, но, в общем все закончилось миром – они подружились и все вместе зажгли елку. Дети смеялись, подпрыгивали, хлопали в ладоши. Когда представление вокруг елки закончилось, их ожидал еще один сюрприз.

Ребят пригласили в зал на спектакль «Все дороги ведут в Новый год». Коллектив Городского дворца культуры представил замечательную сказку, в которой целых 35 персонажей, а участников - около 250! Для усиления спецэффектов установили светодиодные экраны, пошили восхитительные костюмы. Роль Деда Мороза досталась универсальному, харизматичному певцу и артисту Ашоту Бабаджанову, ну а Снегурочкой стала очаровательная Эльвира Максютова. Но перед началом спектакля Ульфат Мансурович, поднявшись на сцену, еще раз поздравил всех - учителей, родителей и, конечно же, детей, с Новым годом. К ребятам обратился с такими простыми и трогательными словами:

- Ребята, слушайтесь родителей и преподавателей, хорошо учитесь, и тогда мечты ваши обязательно сбудутся. А наш замечательный город всегда с вами. Мы подготовили для вас более 20 площадок, установили елки, празднично разукрасили. Думаю, Новый год встретите с хорошим настроением!

Ирина ШИПУНОВА.

Фото: Андрей ВДОВИН.