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Кто разукрасит будни

Автор: cmanager от Вчера, 09:27

Кто разукрасит будниВ этом году чести побывать на кремлевской елке удостоена 11-летняя Милана Пяткова из школы №98.

Пятиклассница впервые побывает в Москве.

- Мне очень хочется увидеть Красную площадь, - говорит она, - посмотреть на архитектуру города и узнать, отличаются ли уфимские дети от московских.

Выводы о предстоящей поездке Милане еще только предстоит сделать, а рассказать об этой удивительной девочке мы можем уже сейчас.

В 6 лет она стала волонтером, к движению добровольных помощников ее подвигла мама -  педагог дополнительного образования.

- Я поняла, как важно помогать людям, когда мы пришли в центр социального обслуживания «Феникс» накануне Дня Победы.  Бабушки и дедушки плакали, когда мы их поздравили с праздником и подарили гвоздики, - рассказывает Милана.

А потом девочка по собственной инициативе навестила ветеранов уже с подарками, купленными на собственные деньги.  Дело в том, что пятиклассница хорошо рисует и создает предметы декоративно-прикладного искусства, а потом реализует свои работы на выставках.

- Уже в три года дочь принимала участие в выставках «Города мастеров», в школе не раз становилась победителем и призером Гагаринских олимпиад вплоть до республиканского уровня.

Милана занимается исследовательской работой, увлечение  этим видом деятельности ей привила учитель начальных классов Линара Рамильевна  Юсупова, а затем поддержала учитель биологии Марина Николаевна.  Под их руководством стала победителем республиканской НПК младших школьников «Научное PRO движение» и обладателем  Гран-при НПК «Совенок».

Девочка учится на отлично, любит читать, в квартире Пятковых живут собака, хамелеоны, хомяки, улитки, ежики. Любовь к животным привила мама.

Много лет Милана была участником акции  Общественного фонда развития города «Письма Деду Морозу», где писала волшебнику о добрых делах,  о том, как ее поступки приносят пользу людям и  родному городу. 

- Я верю в чудеса, хотя и знаю, что они бывают только в сказках, - уверена она, - мы сами должны разукрашивать будни яркими красками.

Светлана ЯНОВА.

 

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Категория: Вторник

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