Кто разукрасит будни

В этом году чести побывать на кремлевской елке удостоена 11-летняя Милана Пяткова из школы №98.

Пятиклассница впервые побывает в Москве.

- Мне очень хочется увидеть Красную площадь, - говорит она, - посмотреть на архитектуру города и узнать, отличаются ли уфимские дети от московских.

Выводы о предстоящей поездке Милане еще только предстоит сделать, а рассказать об этой удивительной девочке мы можем уже сейчас.

В 6 лет она стала волонтером, к движению добровольных помощников ее подвигла мама - педагог дополнительного образования.

- Я поняла, как важно помогать людям, когда мы пришли в центр социального обслуживания «Феникс» накануне Дня Победы. Бабушки и дедушки плакали, когда мы их поздравили с праздником и подарили гвоздики, - рассказывает Милана.

А потом девочка по собственной инициативе навестила ветеранов уже с подарками, купленными на собственные деньги. Дело в том, что пятиклассница хорошо рисует и создает предметы декоративно-прикладного искусства, а потом реализует свои работы на выставках.

- Уже в три года дочь принимала участие в выставках «Города мастеров», в школе не раз становилась победителем и призером Гагаринских олимпиад вплоть до республиканского уровня.

Милана занимается исследовательской работой, увлечение этим видом деятельности ей привила учитель начальных классов Линара Рамильевна Юсупова, а затем поддержала учитель биологии Марина Николаевна. Под их руководством стала победителем республиканской НПК младших школьников «Научное PRO движение» и обладателем Гран-при НПК «Совенок».

Девочка учится на отлично, любит читать, в квартире Пятковых живут собака, хамелеоны, хомяки, улитки, ежики. Любовь к животным привила мама.

Много лет Милана была участником акции Общественного фонда развития города «Письма Деду Морозу», где писала волшебнику о добрых делах, о том, как ее поступки приносят пользу людям и родному городу.

- Я верю в чудеса, хотя и знаю, что они бывают только в сказках, - уверена она, - мы сами должны разукрашивать будни яркими красками.

Светлана ЯНОВА.