Сделать домашней|Добавить в избранное
 
А ты подписался на нашу газету?
 
» » Имени знаменитого писателя
Наш на все 100

Имени знаменитого писателя

Автор: cmanager от Вчера, 09:24

Имени знаменитого писателя- Кто такой Гали  Гизетдинович Ибрагимов? Это для всех он – известный башкирский писатель-фронтовик.  А я его знаю как старшего коллегу, отца двух замечательных дочек и просто человека с большой буквы! – говорит, обращаясь  к  детям, тоже известный сатирик  Марсель Салимов.

В руках его – несколько книг, разговор происходит в актовом зале Башкирского лицея № 2. Хотя теперь уже нужно дополнять: имени Ибрагимова. Ибо учебному заведению  присвоили имя знаменитого литератора.  На посвященный этому событию торжественный вечер пришли не только коллеги  писателя, но и друзья, и члены семьи.  Дочери Суекле Ибрагимова и   Гузэль Корнилаева-Ибрагимова сидели в первом ряду.

Одним из первых учащихся и педагогов поздравил глава администрации района Олег Котов.

- Безусловно, это знаковое событие. Столетний юбилей Гали Ибрагимова стал одной из дат республиканского значения.  Вековые юбилеи созданий БАССР,  Мустая Карима. И вот теперь – грядущее столетие еще одного башкирского литератора, - отметил он.

Гали Гизетдиновича нередко называют человеком творческого труда. В годы Великой Отечественной войны  его перо стало непримиримым для врага штыком. А когда наступил мир, писатель обратил свой взор к жизни и истории родного народа. Его перу принадлежит роман «Кинзя», повествующий об участии башкир в Крестьянской войне 1773-1775 годов. В центре – легендарный полковник Кинзя Арсланов.  Именно это произведение легло в основу многосерийного художественного фильма, снятого Амиром Абдразаковым.

Среди тех, кто чтит литературное наследие Ибрагимова, – председатель Союза писателей РБ Заки Алибаев. С его слов ребята узнали о том, что их именитый земляк свободно владел несколькими языками. Преподаватель, журналист, заместитель главного редактора журнала «Агидель» – список творческих профессий оказался длинным.

Егор СОЛНЦЕВ.

Фото Андрея ВДОВИНА.

Другие новости по теме:

Вернуться 29 0
 

Категория: Вторник

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий
 
 