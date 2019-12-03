Имени знаменитого писателя

- Кто такой Гали Гизетдинович Ибрагимов? Это для всех он – известный башкирский писатель-фронтовик. А я его знаю как старшего коллегу, отца двух замечательных дочек и просто человека с большой буквы! – говорит, обращаясь к детям, тоже известный сатирик Марсель Салимов.

В руках его – несколько книг, разговор происходит в актовом зале Башкирского лицея № 2. Хотя теперь уже нужно дополнять: имени Ибрагимова. Ибо учебному заведению присвоили имя знаменитого литератора. На посвященный этому событию торжественный вечер пришли не только коллеги писателя, но и друзья, и члены семьи. Дочери Суекле Ибрагимова и Гузэль Корнилаева-Ибрагимова сидели в первом ряду.

Одним из первых учащихся и педагогов поздравил глава администрации района Олег Котов.

- Безусловно, это знаковое событие. Столетний юбилей Гали Ибрагимова стал одной из дат республиканского значения. Вековые юбилеи созданий БАССР, Мустая Карима. И вот теперь – грядущее столетие еще одного башкирского литератора, - отметил он.

Гали Гизетдиновича нередко называют человеком творческого труда. В годы Великой Отечественной войны его перо стало непримиримым для врага штыком. А когда наступил мир, писатель обратил свой взор к жизни и истории родного народа. Его перу принадлежит роман «Кинзя», повествующий об участии башкир в Крестьянской войне 1773-1775 годов. В центре – легендарный полковник Кинзя Арсланов. Именно это произведение легло в основу многосерийного художественного фильма, снятого Амиром Абдразаковым.

Среди тех, кто чтит литературное наследие Ибрагимова, – председатель Союза писателей РБ Заки Алибаев. С его слов ребята узнали о том, что их именитый земляк свободно владел несколькими языками. Преподаватель, журналист, заместитель главного редактора журнала «Агидель» – список творческих профессий оказался длинным.

Егор СОЛНЦЕВ.

Фото Андрея ВДОВИНА.