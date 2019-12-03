Пятнадцать лет назад в Центре образования №53 зародился цикл встреч под общим названием «История одной фотографии». В этом году участниками стали футболисты – выпускники прошлых лет.

По-разному сложилась их судьба. Сергей Баженов долгие годы работал коммерческим директором крупного производственного объединения, а Анатолий Головченко, как многие максимовские ребята, преданно служил авиации.

Футбольная команда «Заря» не только прославила в 2000-е годы школу победами на городском и республиканском уровнях, но и завоевала Кубок Урала, соперничала с командами крупнейших спортивных школ России, таких как Екатеринбург, Москва. Никто тогда не верил, что команда объединяла любителей футбола одного небольшого микрорайона - Максимовки. Тренер Сергей Ромашов вспоминает, как ему удалось создать очень интересную команду и повести за собой 9-11 летних мальчишек.

Все делились воспоминаниями, благодарили своего тренера. Особенно запомнились поездки, на организацию которых Сергей Васильевич искал спонсоров, убеждал заинтересованных лиц в необходимости поддержки начинающих футболистов.

Никита Лобанов прислал свое видеообращение из Таиланда:

- Сергей Васильевич! Вы формировали у нас чувство команды. Мы были единым целым, вы показывали пример, мы равнялись на вас.

Ученики рассказали гостям, как живет школа сегодня, какие достигнуты результаты. В спортивном зале провели турнир по мини-футболу.

Агния АСТАФЬЕВА.

Корзинка

В декабре 2005 года учащиеся были свидетелями трогательной встречи членов совета дружины школы 1963 года. В 2006-м состоялась встреча туристов - участников похода 1969 года по маршруту Уфа - Кавказ - Сухуми - Сочи - Уфа. 2007 год собрал музыкантов оркестра русских народных инструментов под руководством Павла Нигая.