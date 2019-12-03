Место под солнцем. Праздник для всех

Дворец творчества «Орион» и администрация района уже в четвертый раз организуют Социальную елку для детей с ограниченными возможностями, а также из малообеспеченных и многодетных семей.

– В этом году мы готовили поздравление под девизом «Дети для детей», потому что оно примечательно тем, что на сцене длягостей будут выступать воспитанники Дома творчества, – говорит директор ДДЮТ Алсу Зиннурова.

Захватывающий приключенческий блокбастер «Ку-ку» пришелся по вкусу всем.

– Когда дети пришли и сказали: «А мы в выходные идем на утренник!», я немного растерялась. Для нашей большой семьи любые поездки обходятся в круглую сумму, а перед праздниками это особенно ощутимо, – говорит многодетная мама Наталья Султанова.

Но ее переживания были напрасными – в школе на представление пригласили бесплатно, а их сегодня пришло ни много ни мало пять человек. Самый старший, Камиль, учится в восьмом классе, Эвелина в пятом, Джамиль – третьем, а Руфиль – первоклассник.

Эвелина любит рисовать и от Деда Мороза в подарок ждет большой набор юного художника. Надо отметить, что она не раз занимала призовые места, получала грамоты и дипломы в конкурсах рисунков не только в школе, но и на районном уровне.

Кроме школьников, в семье есть еще старшие дети – родные и приемные.

– Сегодня мы пригласили 360 детей. Перед Новым годом всем хочется подарить праздник, поэтому и была организована эта каждый ребенок получит сладкий подарок от наших спонсоров – ТСК «Южный», депутатов городского Совета, – говорит заместитель главы администрации Людмила Моторина.

Организаторы позаботились и о безопасности гостей: на входе дежурили врач-педиатр, представители Центра общественной безопасности и отдела полиции № 11.

– Мы пришли сегодня в качестве волонтеров на случай, если кому-то из детей будет необходима помощь – занести коляску, поднять ребенка, вывести на свежий воздух или проводить к врачу, – объяснила педагог объединения детских подростковых и молодежных клубов «Данко» Ангелина Герасимова.