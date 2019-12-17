В гармонии – герои разных эпох

На площади перед детской филармонией открылся ледовый городок.

В нем дружно соседствуют персонажи из народных сказок и современного мультфильма. Над проектом трудились начальник отдела культуры и молодежной политики администрации района Назир Байзигитов и художник Кабир Губайдуллин. У входной группы гостей встречают две двухметровые жар-птицы и Дед Мороз со Снегурочкой. Елку защищает ледовый стакан, сооруженный в виде терема. Из окон выглядывают персонажи сказки: мышка-норушка, лягушка-квакушка, лиса, мишка. С другой стороны предусмотрена зона для фотографирования. Перед входом в филармонию разместились фигуры знаменитых героев современного мультфильма «Холодное сердце»: Эльза и ее друг Олаф, в центре композиции – крылатый конь - Акбузат.

– Мы хотели, чтобы здесь было уютно и представителям старшего поколения, и молодежи. Поэтому собрали любимых героев разных эпох. Кабир Хуснулхакович предложил взять за основу сказку «Теремок». Также перед нами стояла задача объединить две площадки, разделенные деревьями, но мы нашли выход – объединили их функциональными элементами. Перемещаться из одной зоны в другую дети могут по мостику, между двумя тротуарами расположился лабиринт в виде раскрытого бутона розы, – пояснил начальник отдела культуры и молодежной политики администрации района Назир Байзигитов.

Работа над созданием новогоднего городка началась еще в ноябре. Из Нуримановского района привезли 20-метровую ель, позже из Белой доставили ледяные блоки. Когда закончился монтаж, эстафету передали в руки художников и глыбы ожили. Атмосферу праздника создали последние штрихи, нанесенные осветителями.

В этом году елка горит ярче. Использовали больше света, переливающиеся разным цветом ленты, под каждую скульптуру вмонтировали прожектор, все имеющиеся деревья (а их 21) обмотали гирляндами.

Перед открытием место отдыха горожан проинспектировала рабочая комиссия под председательством главы администрации района Рустема Рахматуллина.

Прелести зимних забав уже оценили и жители.

– Мы с супругой любим сюда приходить. Наша елка самая лучшая и густая, и горки правильно расположили, ребята на проезжую часть не выкатываются, - говорит Михаил Сапожников.

Праздничной иллюминацией уфимцы могут любоваться ежедневно с 6.00 до 8.00 и с 17.30 до 23.30. В новогодние праздники на площади организуют массовые развлекательные мероприятия.

Мария НИКОЛАЕВА.