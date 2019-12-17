Веселиться уже можно

Уфимцы уже оценили размах и красоту, с которыми в этом году оформлены главные площади столицы. Однако должно быть не только красиво, но и безопасно. Вчера специальная комиссия во главе с вице-мэром города Алиной Сулеймановой объехала площади и парки столицы, где установлены горки и ледовые скульптуры, начав с главной елки города на площади имени В. И. Ленина.

– Горки еще продолжаем заливать, поэтому периодически их закрываем. Когда толщина льда будет достаточной, его отшлифуем и обкатаем, – объяснил заместитель начальника Управления коммунального хозяйства и благоустройства города Азамат Габделисламов.

Работа здесь на стадии завершения: ледяные скульптуры уже готовы, на горках осталось нанести последние штрихи, а также установить иллюминацию в виде огромных светящихся шаров.

Деда Мороза и Снегурочку обнесли забором, так как наши граждане забирались на постамент для более эффектных фото. Другие фигуры тоже огородили лентами, чтобы люди понимали: подходить близко нельзя.

– Помимо скульпторов над ними поработала и природа: теплая погода и ветра сделали их более выточенными, – заметил заместитель председателя Союза художников РБ Джалиль Сулейманов, рассматривая работы.

Отметим, что скоро городки будет оценивать комиссия из скульпторов и художников в рамках ежегодного конкурса «Вьюговей». Лучших авторов поощрят.

Комиссия также обратила внимание на освещение, отметив некоторые недочеты. Например, электропроводка, ведущая к вагончику, чересчур натянута.

– Необходимо протянуть ее через гусак и спустить, чтобы слегка провисала, так как даже при небольшом порыве ветра велика угроза обрыва, – сказал начальник отдела профилактики пожаров Управления пожарной охраны Айрат Арсланов.

Также предписано вагончики, где имелись электроприборы (микроволновая печь, электрический чайник и т.п.), доукомплектовать огнетушителями и извещателями.

На Советской площади в целом ледовый городок готов к приему уфимцев, правда, как и на остальных, осталось залить горки.

В сквере «Волна» комиссию встретили стихами и экскурсией, начальник отдела культуры и молодежной политики Ленинского района Ольга Пескарева показала ледовые скульптуры, выполненные по мотивам народных сказок.

Отмечено, что это первый парк, где все ледяные фигуры зафиксированы ребром жесткости.

– Хотя скульптуры установлены на мощных постаментах, все же наши художники проявили повышенную бдительность, – сказал заместитель главы администрации Ленинского района Мидхат Казаргулов.

Поездкой были охвачены и другие точки города: площади перед Дворцом спорта, Детской филармонией, рядом с Конгресс-холлом, на перекрестке улиц Мубарякова и С. Перовской, перед ДК «Моторостроитель» и им. С. Орджоникидзе, парки Демы и Кашкадан. - Серьезных замечаний нет ни к одному городку, все организаторы подошли к своей работе ответственно. Нарекания возникли по электропроводке, состоянию льда на горках, через пару суток, я думаю, можно проверить, все ли устранено, – резюмировала вице-мэр Алина Сулейманова.

Алина ГАРИПОВА.

Фото Лилии Загировой.