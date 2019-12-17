УЧИТЕЛЬ ГОДА-2019

Мне с ними интересно

Учитель русского языка и литературы гимназии №82 Айгуль Семенова впервые принимает участие в профессиональном конкурсе «Учитель года столицы Башкортостана».

- Никогда не думала о педагогической карьере, - говорит она. – Пример мамы и бабушки, которые связали себя с профессией учителя, ежедневно был перед глазами. Я понимала, насколько это трудно и ответственно, а иногда требует настоящего самопожертвования.

С детства любила читать, маме иногда даже приходилось отбирать у нее книгу, чтобы не читала ночами. Девочка на пятерки писала сочинения и даже публиковала статьи. Поэтому, поступив на филологический факультет БГУ, планировала связать свою жизнь с журналистикой.

Но жизнь внесла свои коррективы. Еще во время учебы вышла замуж, на свет появился малыш. После окончания стала преподавать в лицее №52. Постепенно школа стала вторым домом, а Айгуль Юлаевна всем сердцем прикипела к своим ученикам: сначала доведя пятиклашек до 9-го, а потом и до 11-го. Не бросать же тех, кто за годы учебы стал почти родным.

За это время окончила юридический, получила второе высшее, а потом решила попробовать себя в другой ипостаси. Но ни новая работа, ни хорошая зарплата не приносили удовлетворения. И она вернулась в школу, уже навсегда. Вот уже второй год преподает в гимназии №82. У нее два 6-х, а также 9-й и 11-й.

- Чем отличается преподавание литературы сегодня от того времени, когда вы были ученицей?

- Читают, конечно, меньше, порой не то, что нужно, иногда только выборочно. В потоке информации не могут выделить нужное. Для меня главное – научить работать с текстом. Книгу надо читать с карандашом. Все, что хотел сказать автор, заключено в словесном коде.

- Некоторые педагоги стремятся не отставать от своих учеников и идут за ними в Инстаграм и другие соцсети, надеясь привлечь внимание ребят таким подходом…

- Я в этом смысле консерватор, у меня нет аккаунтов в соцсетях, а сообщения в Вацапе очень отвлекают. Я люблю разговаривать, глядя в глаза. Да и детям не хватает живого общения. Не раз в этом убеждалась.

- Вы классный руководитель. Как строите работу с учениками?

- У меня 11 класс. Стараюсь найти с ребятами общий язык, время поговорить по душам, чтобы они могли рассказать о своих проблемах. Мы вместе ходим в театры, потом делимся впечатлениями. У меня очень активные дети. Сами подготовили и провели литературный бал. Они разные: прагматики и романтики. Пишут стихи и даже издают книги. Участвуют в форумах, волонтерствуют, создают проекты, спорят со мной на уроках. Словом, растет новое поколение. И когда я возвращаюсь в 8 вечера домой, уже думаю о следующем дне. Мне с ними интересно. Надеюсь, им тоже.

Светлана ЯНОВА.

КОРЗИНКА

За 23 года в конкурсе «Учитель года столицы Башкортостана» победителями стали 15 педагогов-орджоникидзевцев.