В объективе - республика

Итоги фотоконкурса «Живи в веках, родной Башкортостан» подвели 13 декабря в Центральной городской библиотеке. Победителей определили в пяти номинациях, а Гран-при и двадцать тысяч рублей получила Людмила Камнева за фотографию «Лучник».

Организаторами конкурса стали Управление по культуре и искусству администрации города и мастерская художественной фотографии «Визуал».

Старт был дан еще в марте. Принять участие могли все желающие от 16 лет: как любители, так и профессионалы. За десять месяцев организаторам поступило порядка 500 фотографий.

- Конкурс был организован к 100-летию республики, - говорит руководитель мастерской «Визуал» Ирина Билялова. – Главными целями мы видели укрепление связи между поколениями, воспитание патриотичного отношения к родному краю, развития интереса к культурным ценностям и традициям.

Компетентному жюри, в состав которого вошли: заслуженный работник культуры РФ Вячеслав Стрижевский, заслуженный деятель искусств РБ Владислав Пегов, председатель правления Союза дизайнеров России по РБ Марс Ахмадуллин, заслуженный художник РБ Виктор Шарафутдинов, пресс-секретарь Управления по культуре и искусству городской администрации Азалия Галлямова, пришлось изрядно потрудиться, чтобы определить победителей и призеров в каждой номинации.

- Такие фотовыставки – большая работа и большая радость открытия новых авторов, - продолжает Билялова. - Мы понимаем, сколько всего должно сойтись в одном кадре – идея и способность видеть, интуиция и везенье, ну и, конечно, реакция. Но все этого стоит того, когда видишь результат. Желаю всем творцам-фотографам оригинальных идей и удачных кадров.

В номинации «Башкирия 21 века» первое место занял Артемий Лощенков, запечатлевший момент строительства дома на улице Ленина в Уфе. Второе место у Фидана Фаттахова за небоскреб «Идель Тауэр», третье - «В чтении» Вадима Мударисова.

В номинации «Уфа историческая» победил Валерий Широков за снимок 1979 года. В число призеров также вошли Булат Бадамшин и Руслан Гильманов.

Лучшей фотографией «Заповедных мест» признана работа Руслана Хабибуллина «Большой и Малый Ямантау на рассвете». «Летний вечер. Иремель» Елены Перминовой получил второе место, а третье присудили Камилю Юлаеву за «Сон хозяйки Медной горы».

Также лучшие фотографии выбирали в номинациях «Истоки» (победитель Айрат Мустаев «Стабильность»), «Башкирия в лицах» (первое место у Вадима Мударисова за портрет Рашита Шагабутдиновича Акбашева). Лучшие работы участников конкурса можно будет увидеть на выставке «Живи в веках, родной Башкортостан» в Центральной городской библиотеке.

В день подведения итогов прошли мастер-классы. Юрий Астафьев рассказал о тонкостях пейзажной съемки, Маргарита Ишмаева раскрыла секреты идеального портрета, а Регина Пряшникова провела урок по макияжу на основе актуальных трендов для студийной съемки. А выставка фотографии члена жюри Вячеслава Стрижевского стала для участников конкурса и гостей праздника своего рода квинтэссенцией художественной фотографии.

Екатерина МАРКОВА.

Фото Риты Ишниязовой.