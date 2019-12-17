Взгляд в будущее из дверей парадной

Глава администрации района Олег Котов посетил многоквартирные дома, включенные в Республиканскую программу по ремонту подъездов. Участие в выездном совещании приняли представители коммунальных служб и регионального оператора. Где-то работы уже завершены, где-то находятся на финишной прямой.

Разные мнения

Например, жители дома № 5/4 по улице Летчиков уже могут видеть результат. То же можно сказать и о домах № 324 и 13/1 по ул. Ахметова и Гафури. Однако в большинстве МКД ремонт еще идет. Так обстоят дела и в доме № 80 по улице Гоголя.

Еще на подходе к нему обнаруживаешь, что снаружи хрущевка выглядит очень даже симпатично. Новая отделка фасада, аккуратные входные группы – словом, видно, что дом содержат надлежащим образом. А теперь к внешней красоте должна прибавиться внутренняя, о чем и говорит доносящийся звук строительных инструментов.

По словам местных жителей, впервые ремонтные бригады пришли сюда еще в мае. Конечно, большая стройка вносит коррективы в жизнь двора. Кто-то к присутствию монтажников относится с пониманием, но есть и те, кто выражает недовольство: мол, могли бы трудиться и побыстрее! Например, жительница третьего подъезда Люция Сафиуллина говорит о некоторых недоделках.



- Согласно плану, они должны были установить во всех подъездах тамбурные двери. Знаю, что в одном ее нет до сих пор! А еще кафельную плитку на полах уложили неровно, - отмечает она.

Сквозь призму времени

Двигаясь дальше по двору, мы знакомимся с еще одной жительницей пятиэтажки. Валентина Ивановка Стрыкалова знает об этом доме много интересного, ибо живет здесь несколько десятилетий.

- Дом – ведомственный, его возводило строительное управление, связанное с системой МВД. Мой муж как раз трудился на данном предприятии шофером. Работал в том числе и не этой стройке. Потом нам дали здесь квартиру, - вспоминает она.

Пятиэтажка и ее жильцы пережили несколько эпох: перестройку, девяностые годы, новое время. Потому рассуждения одной из старейших жительниц кажутся достойными упоминания. До полного завершения ремонта еще несколько недель, но результаты, по большому счету, уже видны.

- Ребятам я каждый день говорю большое спасибо и сейчас скажу. А что, подъезд наш теперь выглядит абсолютно новым. Все радует глаз: и свежая краска стен, и отделка полов. Входные двери закрываются плотно, потому на лестничной клетке довольно тепло.



- Не мешают ли вам строители? Все же пыльно и шумно…



- Работа есть работа, надо понимать. Тем более что они довольно учтивы. План необходимых изменений был составлен изначально, наше мнение было услышанно, - говорит женщина.

Таким образом, программа по ремонту подъездов получилась действительно народной – не на бумаге, по факту. Подходя к последнему подъезду, обнаруживаем его дверь открытой. На часах – середина дня, большая часть жильцов будет дома лишь вечером. А это значит, что строителям можно пошуметь.

Треска и грохота хватает, еще бы: металл прогрызает камень! Мастера трудятся в двух местах одновременно, на четвёртом и пятом этажах. Поднимаясь наверх, отмечаем мелкие «шероховатости». Кое-где под потолком висят кабели интернет-провайдеров, где-то нужно довести до ума оштукатуривание. Ступени и перила усыпаны белой пылью. Но, в общем, картина вполне приемлемая. Разве что шум может причинять беспокойство жителям. Хотя сами мастера, кажется, к таким условиям привыкли. Тем удивительнее, что стальное зубило долбит не стены, а полы.



- Видите, платформа залита цементом. По проекту здесь была уложена плитка, но со временем выщербилась. Теперь перфоратором нужно снять основание. Когда выведем уровень «под ноль», то положим кафель современного образца, - объясняет рабочий Альберт Валиахметов.

Подводя итог, можно сказать: картина ремонта вполне позитивная, проблемы решаются по мере возникновения.

Вопрос ребром

К сожалению, так дела обстоят не везде. Позитивных перемен ждали и жильцы дома № 304/2 по улице Ахметова. Под действие программы попали все семь подъездов девятиэтажки. Однако проблемы с подрядчиком начались с самого начала.

- По плану рабочие должны были приступить к ремонту в первых числах августа. Так и получилось, но через пару недель дело встало, - утверждает председатель домового комитета.

Убрав со стен старую краску, монтажники также сняли внешнюю облицовку с лифтовых коробок. Хорошо хоть, что не успели отключить сами кабины, перед тем как таинственно исчезнуть, оставив раздрай и перегороженные «козлами» лестничные клетки.

Такое положение дел вызвало вопросы, их жители Затона задавали на самых разных уровнях. Довольно скоро удалось понять, что подрядчик попросту не справился с объемами, переоценив свои силы. Но к непосредственному решению проблемы понимание этого не приблизило.

- Вы только представьте: ходить невозможно, поскольку повсюду лежат стройматериалы. А стены покрыты липкой грунтовкой, которая не оттирается от одежды. С заменой систем отопления тоже был непорядок. Разобраться в происходящем нам помогала и помогает администрация района, а также депутат Государственного собрания - Курултай РБ Галина Ишмухаметова, - говорят жители дома.

Стоит понимать, что капитальный ремонт даже одного подъезда девятиэтажки – не дешев, обходится бюджету в более чем 600 тысяч рублей. И разного рода проволочки лишь увеличивают затраты. Ведь существует законный договор, позволяющий взимать штрафы за неустойки – как с исполнителя, так и с заказчика. Применим ли этот механизм в данном случае?

Вот как эту ситуацию прокомментировали в администрации района:

- Да, здесь идет речь о срыве плана по вине исполнителя. Взыскать сумму компенсации возможно только в судебном порядке. В настоящий момент проведена смена подрядчика и дело сдвинулось с точки. Всего в нашем районе под действие программы попадает сорок подъездов в девяти многоквартирных домах. Совокупная стоимость затрат около 16 миллионов 600 тысяч рублей. К концу года все работы должны быть завершены.

Иван БЕГМА.

Фото автора.

Корзинка:

Вместе с главой администрации участие в совещании приняли депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Владимир Нагорный и Галина Ишмухаметова, депутат Горсовета Павел Васильев, генеральный директор НОФ «Региональный оператор по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов РБ» Павел Сафонов.