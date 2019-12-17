Когда инициатива приветствуется

- Нам нужны детская площадка и паркинг для автомобилей. Наши соседи сделали свой двор комфортным, и мы решили не отставать от них, - считает Арслан Хакимов, живущий в одном из домов по улице Мубарякова.

В районе успешно реализуется программа поддержки местных инициатив, которая призвана объединить финансовые ресурсы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований, средства физических и юридических лиц, и направить их на решение социально-значимых проблем. Ее уникальность в том, что повышение качества жизни муниципального образования зависит в первую очередь от активности самих жителей. Именно население решает, какой проект оно будет реализовывать, и какие усилия оно готово на это затратить.

- В 2019 году в республиканском конкурсе развития общественной инфраструктуры участвовало 4 проекта, из них 3 прошли конкурсный отбор, - отметил начальник информационно-аналитического отдела районной администрации Сергей Полетавкин. - Результатом реализации программы стали благоустроенная спортивная площадка по ул. Айская, 37, современная детская площадка по ул. З. Космодемьянской, 38 и ремонт проезжей части по улице Испытателей.

В 2020 году в случае прохождения всех этапов конкурсного отбора запланировано реализовать 11 проектов. Из них 8 по устройству детских площадок и многофункциональных спортивных комплексов, 2 - по приобретению щебня и планировке проезжей части и 1 - по капитальному ремонту дорожного полотна.

На территории поселка 3-я Пристань планируется установка детской площадки, а инициативная группа поселка Цветы Башкирии выступила с предложением установить многофункциональный спортивный комплекс. Капитальный ремонт проезжей части посчитал приоритетным проектом уличный комитет улицы Озерная. В поселке Аэропорт планируется установить многофункциональный спортивный комплекс и уложить безопасное покрытие под существующую детскую площадку.

- Отдельно хочется отметить активное участие жителей микрорайона Кооперативной поляны в данной программе, - подчеркнул Сергей Полетавкин. - Имея положительный опыт и результат совместной проведенной работы, на сегодняшний день успешно работают созданные уличные комитеты, которые оказывают содействие в решение вопросов жизнеобеспечения микрорайона.

Отбор для конкурса в программе поддержки местных инициатив продолжается, и все желающие могут принять в нем участие. В ходе встреч с жителями обсуждаются не только проекты, касающиеся реализации программы, но и параллельно решаются другие проблемные вопросы, касающиеся благоприятных условий для проживания.

Зиля БАДРИЕВА.