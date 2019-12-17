Бэбирумовец идет в сад

В январе в Центре социального обслуживания населения «Родник» за счет средств Фонда Президентских грантов открылась группа кратковременного присмотра за детьми от 1,5 до 3 лет «Бэби Рум».

Оставить малыша под присмотром опытных педагогов родители могут на несколько часов. За это время они проходят курсы, осваивают новую профессию, работают.

- Моей дочери 1 год и 10 месяцев. Путевку в детский сад мы получили недавно, а до этого ее было не с кем оставить дома. Очень выручил «Бэби рум». Я приводила ее на четыре часа, а за это время успевала сделать домашние дела, сходить в магазины, оплатить счета и брала работу на дом, - рассказала Анжела Мурзина.

В течение года в группе проходили утренники, кукольные спектакли, Дни семьи. Все желающие, пока дети находились под присмотром воспитателей, могли получить квалифицированную помощь юриста и психолога.

Малыши посещают группы по будням на четыре часа в первую или вторую смену. Однако завтраки, обеды и тихий час для кратковременного пребывания здесь не предусмотрены.

- По сути у нас ясли. Поэтому они больше играют и общаются. Занятия проходят в игровой форме. Для этого закуплено все необходимое. Есть и кукольный театр, и цветные карандаши с раскрасками, и многое другое. В наличии и телевизор, с его помощью мы сможем демонстрировать познавательные программы, но буквально 15 минут в день. Надо сказать, что в группе есть сухой бассейн, а ведь не во всех дошкольных учреждениях он существует, - рассказывает воспитатель Резеда Байбулдина.

- Малыши прошли адаптацию и теперь готовы посещать детские сады. Очень надеемся, что навыки, приобретенные в стенах нашей группы, пригодятся малышам. Посещая группу, дети научились общению со сверстниками, отучились от сосок и памперсов, многие начали говорить. Родители тоже довольны проектом. Две мамы прошли курсы и получили сертификаты, другие приступили к работе, а воспитывающие детей-инвалидов, наконец-то, нашли свободное время для себя, - отметила директор Центра социального обслуживания «Родник» Галина Фандрова.

Группа кратковременного присмотра «Бэби Рум» продолжает свою работу, режим работы с 8-30 до 12-30, семьи, являющиеся малообеспеченными два дня в неделю могут получать услуги бесплатно, остальное посещение оплачиваемое.

Агния АСТАФЬЕВА.