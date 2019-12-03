В мероприятии участвовали 45 компаний из 13 регионов России.

– «Семейные выходные» в Уфе проходят ежемесячно. Летом, как правило, на свежем воздухе. Программа всегда разнообразна. В этот раз посетителей консультировали эндокринологи, пластические хирурги, гастроэнтерологи, стоматологи, кардиологи, гинекологи. Желающие прошли диагностику зрения и стоп. О своих услугах рассказали центр репродукции и сопровождения беременности, подготовки к родам, психологической помощи, санатории и курорты.

– После родов у многих возникают проблемы со здоровьем, которые надо решить вовремя. Чтобы помочь женщине восстановиться и сохранить семейное счастье мы советуем пройти групповые или индивидуальные курсы интимной гимнастики, – говорит тренер по интимной гимнастике Лиана Галлямова.

Отдельные деловые программы предусмотрели и для специалистов. Ключевым событием стало пленарное заседание «Счастливое материнство» с участием представителей органов законодательной и исполнительной власти, врачей, социальных работников, педагогов и многих других.

Форум при поддержке министерства семьи, труда и социальной защиты населения и центров «Семья» длился три дня. В его рамках министерство молодежи и спорта организовало «Семейные игры», представители Национального банка с Госкомитетом по строительству и архитектуре РБ рассказали о возможностях семейной ипотеки. Также были организованы лекции и тренинги, на которых родители узнали о том, как стабилизировать семейные отношения, подготовить детей к осознанному выбору профессии. Клинический психолог Олеся Газизуллина выступила с темой «Активное слушание и его вскрытое свойство».

– Я часто работаю с людьми, которые страдают от алкогольной или наркотической зависимости. Выслушав их детей, понимаю насколько они далеки друг от друга. Проблема существует и в непьющих семьях. Здесь тоже нет взаимодействия. Из-за огромного количества забот родители нередко общаются только шаблонными фразами. Наша задача – не просто избежать таких ошибок, также исправлять их, направлять себя в другое русло.

Здесь же можно было приобрести детское питание, косметику, одежду, развивающие игрушки, книги и другие необходимые мамам и малышам вещи. Работали творческие мастерские, мастер-классы. Специалисты отдела ГИБДД городского управления МВД показали, как своими руками изготовить светоотражающие элементы.

– Их можно прикрепить на верхнюю одежду, портфель или сменную обувь, чтобы пешеходы в темное время суток были заметными для водителей. Особенно на нерегулируемых пешеходных переходах, – пояснила инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения Ляйсан Исламгалиева.

– Как раз у сына на портфеле отклеился стикер. Теперь есть чем заменить. Мы его сделали в виде летающей тарелки, – сказала Ольга Клейменова.

Супруги Андрияновы пришли на мероприятие с тремя детьми.

– Выходной всегда приятно провести вместе, и в этот раз он удался. Дети получили удовольствие от развлечений, а мы полезные советы, – уверила Олеся Андриянова.

– Я – учитель, у меня муж, двое детей. Выслушала две лекции о том, как правильно общаться с ребенком, – поделилась Миляуша Вершинина.

Мария НИКОЛАЕВА.