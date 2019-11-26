Детсадовцы не подвели

В спортивном зале школы № 44 прошел городской фестиваль среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений «Веселые старты».

В нем участвовали 7 команд, победивших на районном этапе.

– Физическому развитию и воспитанию как в городе, так и в районе уделяется большое внимание. В каждом дошкольном учреждении работают секции по различным видам спорта, проходят мероприятия. Самые долгожданные и традиционные - «Веселые старты», – сказал, открывая соревнование, начальник районного комитета по физической культуре и спорту Рустем Камалдинов.

Праздник начался с разминки – танцевального флешмоба. Затем ребята участвовали в конкурсах «Полоса препятствий», «Хоккей», «Встречная», «Сабантуй» и «Конкурс капитанов».

– Они включают в себя бег, ползание, работу с мячом. Элементы последнего состязания переняли из программы национального праздника Сабантуя. Первой бежит девочка с коромыслом, она передает эстафету «джигиту», который имитирует скачки, третья участница несет ложку. Завершают состязание мальчики, несущие на трости сапог, – поясняет Диана Староверова, инструктор по физической культуре детского сада №209.

По итогам мероприятия самыми быстрыми и ловкими оказались воспитанники детского сада № 113 Октябрьского района. Второе место заняли дошкольники детского сада № 281 Советского района. Третье место завоевали юные спортсмены детсада № 115 Демского района.

– Мы заняли 1 место в районе. Хотели победить и на городском этапе, но сказалось волнение, – признается капитан команды 281-го детского сада Алексей Шайдуллин.

А его инструктор по физкультуре Роза Муратова добавила:

– В зале царят состязательный дух и дружеская атмосфера. Выиграть призовые места в «Веселых стартах» считается очень престижным, поднимается статус учреждения.

Несмотря на исход состязаний, довольными остались все. Победители получили кубки, медали и грамоты. Педагогам за активную помощь в организации проведения фестиваля вручили почетные грамоты и благодарственные письма.

Мария НИКОЛАЕВА.