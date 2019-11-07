Вырвал победу у брата-близнеца

В спорткомплексе БГАУ прошли соревнования по тхэквондо ИТФ.

В рамках «Евразийских студенческих игр боевых искусств» в спаррингах приняли участие около 30 спортсменов из Башкортостана, Татарстана, Удмуртии и один представитель Республики Казахстан.

– Здесь свои умения и навыки демонстрируют ребята, которые, закончив школу не бросают занятий в секциях, а осознанно переходят с любительского уровня на профессиональный. Много студентов Уфимского топливно-энергетического колледжа. Они показывают хорошие результаты, – говорит вице-президент Федерации Тхэквондо ИТФ РБ Павел Иванов.

Мужчины, женщины и юниоры разыграли 8 комплектов медалей. Отлично выступил первокурсник колледжа БГМУ, четырехкратный чемпион Башкортостана Элкун Алиев. Он завоевал первое место среди 16-17-летних спортсменов в весовой категории до 69 кг.

– Моим соперником в финале был Данил Лобанов из команды «Уфа1». Я выиграл бой. Хочу немного отдохнуть, а в январе буду участвовать в первенстве ПФО, но уже среди мужчин. Мне к тому времени исполнится 18, – рассказывает спортсмен.

На доянге встретились и ученики 19-й школы Уфы. В схватке с братом-близнецом победу вырвал 17-летний Кирилл Абкадыров, оставив Данила на втором месте. Ребята занимаются тхэквондо более 10 лет и все это время соперничают. В августе они участвовали во «Всероссийских юношеских играх боевых искусств» в Анапе. В борьбе с соперниками из Перми, Краснодарского края, Москвы победил Данил, выиграв три боя. Он был вторым на Кубке России в Екатеринбурге. Парни уверяют, что даже при частых разъездах время на учебу они находят. Тем более, что впереди ЕГЭ. А братья собираются поступать в вуз спортивного профиля.

17-летний Батыржан Жадигеров поднялся на вторую ступень пьедестала с флагом республики Казахстан в весовой категории до 64 кг. Он учится на третьем курсе Уфимского политехнического техникума.

Среди мужчин (до 82 кг) «золото» завоевал Никита Таначев, представитель Ижевского государственного технического университета. Свою победу он посвятил альма матер. Спортсмен признается, что помогли поддержка тренера и друзей, которые приехали вместе с ним в Уфу.

Достойные умения и навыки продемонстрировали и представительницы прекрасного пола. Например, студентка БГУ Лейсан Ибраева победила в категории до 62 кг.

– В тхэквондо я с 13 лет. Еще занимаюсь рукопашным боем и самбо – здорово, что подобные соревнования проходят в Уфе. Это даёт нам большой импульс для победы, – делится девушка.

Регина Исламова (Уфимский многопрофильный профессиональный колледж) впервые выступает на соревнованиях. Поэтому надеется, что бронзовая медаль – только начало настоящей спортивной карьеры. А пока ее девиз: главное не победа, а участие. Ведь в атмосфере азарта и соперничества приобретаешь бесценный опыт.

По итогам состязаний три сильнейших учебных заведения отметили кубками. На первом месте оказался многопрофильный профессиональный колледж, на втором – школа №19 и на третьем – топливно-энергетический колледж.

Мария НИКОЛАЕВА.