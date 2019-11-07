Дорогу перехожу – в обе стороны гляжу

18 ноября во Дворце детского творчества имени В. М. Комарова официально стартовала городская акция «Безопасный путь 2.0. Перезагрузка», организованная администрацией города при поддержке ГИБДД и направленная на профилактику детского дорожного травматизма.

- В прошлом году мы впервые запустили эту акцию. Казалось бы, всего лишь конкурс детского творчества, но с этого момента число аварий с участием детей снизилось на 30%, - отметила начальник Управления образования администрации города Елена Хаффазова.

В рамках мероприятия победители районных этапов представили свои агитационные сценки «Перекрестки детства» на тему соблюдения правил дорожного движения.

Самой креативной была признана команда из школы №117 «Пропагандист ПДД». В подарок ребята получили сертификат на посещение картинг-парка.

Кроме этого, победители предыдущей акции получили дипломы Управления образования и подарки от спонсора.

- Мы с друзьями снимали видеоролик на тему «Прав ли пешеход?» на специально созданном перекрестке. Конечно, азарт победы присутствовал, но больше мы старались для наших младших братьев и сестер, для друзей, - говорит ученик 10-го класса школы №151 Александр Спруч.

Напоминаем, что в рамках акции запланировано проведение профилактических рейдов, различных конкурсов и флешмобов по правилам дорожного движения. Ученики смогут участвовать в челлендж-марафоне, рассказывая подписчикам в Инстаграме о том, как важно соблюдать правила безопасности.

Алина Гарипова.

Фото Риты Ишниязовой.