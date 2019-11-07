Продавец хорошего настроения

Диана Булатская представит республику на Всероссийском этапе конкурса «Молодой предприниматель России – 2019».

Орджоникидзевцы знают ее как креативного оформителя различных мероприятий и владелицу торговой точки по реализации воздушных шаров в парке Победы.





- Аэродизайнер дарит праздник людям практически из воздуха. Когда вы стали продавать воздушные шары?

- Занимаюсь этим уже 14 лет, начала, когда еще училась в 9 классе. Во время летних каникул решила подзаработать и устроилась продавцом в парк Победы. Потом стала оформлять различные мероприятия, свадьбы, освоила так называемый твистинг –когда с помощью специальных шаров моделируешь различные фигуры и даже скульптуры. Сегодня в тренде – гелевые композиции.

- Вы и предприниматель, и продавец в одном лице?

- Да. Родители говорят, что предприимчивой была еще в раннем детстве. В три года делала куличики из песка и пыталась продать соседям. Сегодня у меня есть нестационарная торговая точка, но львиная доля продаж приходится на соцсети. К тому же за столько лет появились и постоянные клиенты, которые рекомендуют меня своим друзьям и знакомым. Считаю, что сарафанное радио – лучшая реклама. Но хорошую репутацию надо заработать.

- Вы учились на аэродизайнера?

- Специально нет. Но это не значит, что у меня нет образования. Я всегда хорошо училась, окончила художественную и музыкальную школы, что впоследствии мне очень помогло – развило фантазию. Я с детства любила что-то делать руками, мастерить, согласитесь – мое занятие очень творческое. После школы окончила Академию экономики и сервиса, по специальности – менеджер по туризму. Мне очень нравится то, чем я занимаюсь.

- Расскажите о самых необычных заказах…

- Обычно это связано со свадьбами. Так, одна невеста заказала на фотосессию метровые шары черного цвета, чтобы подчеркнуть свое платье с отделкой того же цвета. Другой случай: молодой человек делал предложение своей девушке. Обручальное кольцо было привязано к связке шаров, которую надо было поднять на восьмой этаж, важно было не промахнуться. Невеста была в восторге.

- Что посоветовали бы тем, кто только хочет открыть собственное дело?

- Во-первых, надо обязательно заниматься тем, что тебе нравится. От этого поучаешь настоящий кайф, даже если у тебя нет большого капитала. Знаю человека, который начинал с 30 шариков, а сегодня он – крутой бизнесмен. Лень – главное, что мешает открыть свое дело.

-О чем мечтаете?

- Нужно ставить перед собой небольшую, но реальную цель, добиваться ее и идти дальше. Хочу в будущем открыть бутик воздушных шаров и игровую комнату. Счастлива, что продаю людям хорошее настроение.

Светлана ЯНОВА.