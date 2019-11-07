Ждать ли новоселья?

Ход строительства жилых домов на улице Лесотехникума обсудили на заседании рабочей группы под председательством главы администрации района Сергея Плотникова. Двадцатиэтажки под литерами 1 и 2, возводимые ООО НПО «СОМоСтрой», должны были сдать еще два года назад.

Застройщик объясняет просрочку финансовыми трудностями, но обещает решить проблемы до конца 2019-го. Правда, для этого необходимо включить дома в федеральную программу финансирования новостроек. Подать документы строители обещают до 21 ноября.

- Ситуация остается под нашим пристальным вниманием, - говорит Сергей Плотников. – Установлены конкретные сроки, в которые необходимо решить поставленные задачи.

Строительство домов по улице Лесотехникума становится предметом обсуждения членов рабочей группы не впервые. Этот вопрос рассматривается на заседаниях регулярно, поскольку сроки возведения заметно затянулись. На этот раз в обсуждении темы приняли участие депутаты Государственного Собрания - Курултая РБ Елена Родина, Фарит Гиндуллин, заместитель председателя Госкомитета республики по строительству и архитектуре Артем Ковшов, председатель Совета по правам человека при главе региона Владимир Барабаш, а также представители прокуратуры и ресурсоснабжающих организаций.

- Дома обещали возвести к четвертому кварталу 2017 года, - говорит член группы активных дольщиков Даниил Синицын. - Тогда стройка шла активно, и ни у кого не возникало сомнений в своевременной сдаче объекта. Но в 2018-м работы прекратились.

При этом один дом готов на 60 процентов, а второй - на 90. Но у покупателей квартир вызывает сомнение безопасность постройки. Так как, по их наблюдениям, котлован, вырытый между домами и оставленный на несколько лет, мог оказать негативное влияние на фундамент высоток.

Еще летом Госстрой республики провел проверку хозяйственной деятельности застройщика. Данные, полученные в ходе экспертизы, отправлены в органы внутренних дел. Также в рамках совещания была озвучена информация, касающаяся хода выполнения условий договора инвестирования и передачи доли прав ИП «Азарт» Д.Ф. Зайнуллину, а также о задолженности по арендной плате за земельные участки под строительство объектов и проводимых мероприятиях по продлению договора аренды. В Арбитражном суде будет рассмотрено дело о банкротстве НПО «СОМоСтрой».

Екатерина МАРКОВА.