И станет каменной дорога

Ранним утром субботы на главной улице поселка Ветошниково было многолюдно. Обычно в выходной день местные жители занимаются домашними делами, тем более в первую половину дня. Но здесь, что называется, был веский повод. В собрании участвовали работникики администрации района, говорилось о Программе поддержки местных инициатив на 2020-й.

Беспокоивший вопрос был в буквальном смысле слова под ногами. В дождливую погоду проселочная дорога становится почти непроходимой. Проехать на машине, конечно, можно, но о чистоте остается лишь мечтать. Да и пешком особо не походишь. При этом важность данной ветки очевидна: протянувшись на почти полтора километра, она соединяет дома, магазины, учреждения.

- В Ветошниково я живу давно, лет пятнадцать. Помню, когда только начал строиться, «КамАЗ» с материалами разворачивался здесь вольготно. Ведь домов вокруг было мало. А сейчас у меня много соседей, - рассказывает местный житель Игорь Ивашов.

С утра подморозило, кочки и ямы под ногами затвердели. Но видно, что земля разбита колесами грузовиков и легковых. «Зато сильно разогнаться и похулиганить не получится», - шутят мужики.

Однако все же разговор серьезный, надо что-то делать. Помочь решить проблему может программа поддержки местных инициатив. Начинание это инициировано на республиканском уровне и направлено на повышение комфортности жизни. Нужна детская игровая площадка? Программа может это позволить. Не хватает парковочных мест? Исправим, нужно только составить смету. А в данном случае было принято решение отсыпать дорогу щебнем.

Разумеется, к такому выводу жильцы пришли после обсуждения со специалистами из коммунальных служб и администрации района. Такой подход наиболее оптимален как с точки зрения результата, так и в плане стоимости стройматериала.

- Щебенка гораздо дешевле асфальтового гранулята, который иногда применяют в таких случаях. Но нам он не нужен, плотность движения здесь невысока. Отсыпем, уплотним, и все будет нормально, - считает Ильдар Самигуллин.

Разумеется, делать все это будут специалисты дорожной службы. Работы здесь относительно немного, из техники понадобятся лишь грузовик да каток. С финансовой стороной вопроса проблем тоже нет, основная доля средств обеспечивается местным либо республиканским бюджетом. А небольшую часть (до пяти процентов) оплатят жители. Таков один из принципов работы данной программы: решения принимаются вместе с гражданами, они также участвуют в софинансировании.

- Стало быть, с дорогой решили. Но еще нужен знак «Пешеходный переход». Пересекать проезд приходится где попало. Так и под колеса попасть недолго, - говорит молодая мама Ольга Фрадкова.

Женщину можно понять, ибо она и сейчас с коляской. Перейти с ней через дорогу всегда непросто, а особенно «диким способом». Кроме того, жительницы микрорайона посетовали на плохую освещенность улицы в ночное время. «Многие работают в центральной части столицы, возвращаемся домой затемно. Идти с остановки по темной безлюдной местности не очень комфортно», - говорят они.

Так или иначе, все эти вопросы были взяты специалистами на заметку. Пока план действий на будущий год только составляется. Но уже сейчас важна детальная проработка каждого проекта. В то же время организаторы и исполнители программы поддержки местных инициатив подводят промежуточный итог этого года. По их словам, подавляющее большинство запросов было связано с расширением автопарковок, заменой асфальта во дворах, монтажом игровых и спортивных площадок. В ряде случаев уфимцы добивались перепланировки и озеленения территории, а еще – установки систем видеонаблюдения.

Иван БЕГМА.