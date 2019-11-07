Объединяет песня народы

В Уфе завершился международный фестиваль-конкурс башкирской и татарской песни «Идель». В нем приняли участие студенты и выпускники вокальных отделений различных учебных заведений, на сцену вышли более сорока участников.

– В этом году мы собрались на фестивале в девятый раз, в следующую встречу – круглая дата. Я считаю, это знак того, что мы на верном пути. Отрадно, что наш конкурс популярен среди молодежи, и желающих принимать участие с каждым годом все больше, – говорит член жюри, Народная артистка РФ и РБ Флюра Кильдиярова.

Выступить на одной из главных сцен башкирской столицы – в ГКЗ «Башкортостан» приехали исполнители из семи регионов. Также были и гости из-за рубежа: Мексики, Латвии, Узбекистана, Китая, тоже исполнившие песни на башкирском и татарском языках.

– Мелодия, тональность народных песен очень схожи с нашими. Когда мой педагог по вокалу предложила принять участие в конкурсе, решила попробовать, – говорит студентка третьего курса Казанской государственной консерватории имени Н. Жиганова Сюэ Фэй.

Она приехала в Россию несколько лет назад и говорит, что наша страна всегда привлекала ее разностью народностей, культур и традиций. Любит путешествовать по России и признается, что Уфа запомнится ей как один из самых гостеприимных городов.

Сюэ Фэй стала лауреатом III степени по академическому вокалу – данная номинация была введена в программу конкурса всего лишь несколько лет назад. Так же, как и «Детская номинация», существующая всего три года. Ее участникам от 8 до 12 лет.

– Чтобы сохранить язык, песни, необходимо популяризировать их среди подрастающего поколения. Введение в программу участия детей как раз направлено на это, – говорит координатор проекта Диана Байтурина.

Не оставил зрителей равнодушными гость из Крыма – Сервер Кадиров. Его необычное исполнение песни «Порт Артур» покорило членов жюри.

– Я узнал, что у башкир тоже есть песня с таким же названием, но она более трагична. Своим выбором я хотел сказать всем, что, несмотря на определенные различия, нас связывает история. Мы дети одной страны, – считает конкурсант.

– Каждый год приезжают новые исполнители, голоса которых освежают народные песни, придают им иное звучание, привносят свою изюминку, – говорит член жюри, народный артист РБ Идрис Газиев.

Основная задача конкурса состоит в том, чтобы увлечь молодежь народной музыкой, песнями. Также «Идель» вносит неоценимый вклад в укрепление межнационального согласия между народами Башкортостана, Татарстана и других регионов России.

Алина ГАРИПОВА.

Фото автора.

Корзинка

Международный фестиваль-конкурс башкирской и татарской песни «Идель» учрежден в 2011 году и ежегодно проводится при поддержке Министерств культуры России, Башкортостана и Татарстана, также Агентства по печати и СМИ РБ и администрации города. В 2014 году он принял форму Некоммерческого Фонда.