Смелость, мужество и самопожертвование

В Доме Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан прошла церемония награждения детей-героев. Среди них – трое калининцев, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни.

- Несмотря на свой юный возраст, вы уже многого сумели добиться. Одним своим поступком вы продемонстрировали лучшие человеческие качества – смелость, мужество, даже самопожертвование. Не побоялись протянуть руку в сложной ситуации другому человеку, спасая ему жизнь. Кто-то из вас пришел на помощь друзьям, многие помогли родным, а есть и такие, кто спас жизнь незнакомому человеку, просто потому что оказался рядом. У всех этих случаев разные истории, но их объединяют ваши храбрые сердца и отзывчивость. Мы гордимся вами, вашей смелостью и человечностью. Во многом это заслуга ваших родителей и педагогов, за что выражаю им глубокую признательность, - отметил председатель Госсобрания - Курултая РБ Константин Толкачев.

Диплом «За личное мужество в спасении» получила Наталья Толстолуцкая, которая 10 июня спасла тонувшую женщину на озере Теплое.

- Все происходило недалеко от водозабора. Женщина была в состоянии алкогольного опьянения и ее начало уносить течением. Несмотря на то, что она отдыхала в компании, никто из них не пытался ей помочь. Бросилась за ней прямо в одежде, не раздумывая. Подхватила и потащила к берегу. Страха поначалу не было, но потом, когда нас начало уносить течением, он появился, - рассказала она.

Надо сказать, что женщина даже не поблагодарила свою спасительницу. А вот ее пятилетняя дочь подбежала к Наталье и сказала «Спасибо». После этого они не общались, а в школе она не рассказывала о своем поступке.

- Кто-то выложил видео в Интернет, потом в комментариях написали, что знают меня. Меня пригласили на награждение, а в прошлую среду в школе провели «Урок мужества», где попросили выступить.

Интересный факт: вместе с Натальей в одной школе учится и 16-летний Дмитрий Давидюк. Он удостоен медали «За спасение жизни»,

18 февраля спас маленькую девочку, вытащив ее из холодной воды реки Уфимки. Малышка каталась на тюбинге, и родители не заметили, что их дочери угрожает опасность. Внезапно лед под ребенком обломился. Увидев это, юноша не испугался и нырнул в воду.

- Не считаю, что это героический поступок. Любой на моем месте поступил бы также. Буду развивать в себе храбрость.

Мечтаю поступить в университет гражданской авиации в Бугуруслане, - рассказал нам Дмитрий.

Награду получил еще один калининец - девятилетний Дмитрий Солнцев, который 19 января заметил провалившегося под лед пятилетнего ребенка и бросился на помощь.

Мария АПКАРИМОВА.

Корзинка

Награждение состоялось в рамках реализации Всероссийского гражданско-патриотического проекта Совета Федерации «Дети-герои», который дает возможность выразить признание и благодарность детям и подросткам, проявившим героизм.