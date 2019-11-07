Мир познается с яслей

Кукольные столики, стулья, на крохотных кроватках – миниатюрные подушки, одеяла, невысокие раковины… Нет, мы попали не в страну лилипутов Джонатана Свифта, а в ясельную группу детского сада №183 , которая распахнула двери перед двадцатью малышами Демского района. В торжественном открытии приняли участие: заместитель главы администрации района Людмила Моторина, депутат городского Совета Марат Васимов, педагоги, воспитанники и родители ребят.

– Ясельная группа создана в рамках реализации региональной программы «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет». Наш район динамично застраивается, приезжают молодые семьи и мы должны обеспечить условия для того, чтобы дети, начиная от полутора лет могли посещать дошкольные образовательные учреждения, – отметила Людмила Петровна.

Ясельные группы в районе существовали более десяти лет тому назад. После того, как их закрыли, родителям было некуда пристроить малышей, ведь в обычную группу их принять не могли: в яслях особые требования к обустройству и оформлению. Например, группа непременно должна находиться на первом этаже и иметь отдельный вход, который должен соответствовать определеннымтребованиям. Также необходимо наличие пандуса.

Должны соблюдаться все нормы и требования СанПиН, поэтому прежде чем установить новую мебель, провели капитальный ремонт, утеплили пол, заново отштукатурили стены. Здесь все рассчитано на ребятишек самого маленького возраста: низкие раковины, нескользкое мягкое покрытие, небольшая ванная, есть даже пеленальный стол.

Заходя в группу, действительно думаешь, что попал в кукольный мир. Видимо, это и привлекло малышей – они тут же по-хозяйски начали строить башни, собирать кубики, катать машинки и играть в куклы.

– С этим садиком мы знакомы давно: старший ребенок уже выпустился отсюда, средний ходит в подготовительную группу. Очень рады, что удалось получить путевку, – объяснила нам мама двухлетней Розалии Зульфия Алтыншина.

– В январе мы обратились в администрацию с предложением открыть у нас ясельную группу, благо имелись возможности, – говорит заведующая детским садом Юлия Грошева.

После того, как проектная документация прошла госэксперитизу, определили подрядчика, который и выполнил все ремонтные работы.

– Мы уже успели познакомиться с детьми, стараемся каждому уделить внимание, ко всем найти подход. На следующей неделе начнем готовиться к утренникам, – сказала воспитательница Екатерина Чиркова.

Здесь созданы все условия не только в группе, но и на игровой площадке. На прогулочном участке обновили асфальтовое покрытие дорожек, установили новое оборудование, также приобрели множество ярких игрушек для игр на свежем воздухе.

Алина ГАРИПОВА.

Фото автора.