На пьедестале – студенты

Спортсмены БГАУ стали призерами чемпионата мира.

В Венгрии прошло первенство мира по греко-римской борьбе среди спортсменов до 23 лет. В нем приняли участие студенты Башкирского государственного аграрного университета Ислам Опиев и Фадис Валитов и вернулись с медалями.

Учащийся факультета биотехнологий и ветеринарной медицины Ислам Опиев одержал победу в весовой категории до 77 кг. На пути к высшей ступени пьедестала почета он провел поединки с борцами Грузии, Туркменистана и Казахстана. А студент факультета агротехнологий и лесного хозяйства Фадис Валитов завоевал «бронзу» в весовой категории до 63 кг.

– Эти победы являются результатом кропотливого труда и множества успешно проведенных соревнований. Теперь наша главная цель – бороться за право участия в летних Олимпийских играх – 2020 в Токио, – пояснил старший тренер сборной республики Рамиль Сираев.

– Ребята – лидеры в своих весовых категориях. Ислам в прошлом году выиграл первенство Европы, в первом своем чемпионате России среди мужчин завоевал второе место. Фадис ранее был третьим на первенстве Европы до 19 лет, – рассказал заведующий сектором спортивно-массовой работы БГАУ Айрат Хасанов.

Отдохнув пару дней, ребята в составе национальной команды отправились на сборы в Адлер, где пройдут отборочные соревнования для участия в Кубке мира.

Мария НИКОЛАЕВА.

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