С днем рождения, легенда!

Любовь Езова отметила 95-летие. С юбилеем ее поздравил глава района Марат Галиуллин.

15 из них она проработала на посту руководителя одного из самых промышленных районов республики.

Любовь Константиновна всегда умела находить общий язык с людьми. Это ее качество заметили еще в школе, где поручали подтягивать по математике и физике нерадивых учеников. И на руководящей работе она придерживалась тактики доверия, умения быть на равных со всеми: от простого рабочего до министра.

Свой первый день на посту первого секретаря Орджоникидзевского райкома партии она запомнила навсегда. Директора заводов, управляющие трестами – (номенклатура ЦК КПСС, военные, бывшие фронтовики) – в основном мужчины, встретили ее красноречивым молчанием. Понадобился год, чтобы приручить этих зубров.

- Начала с дорог. По улице Александра Невского было не проехать – отсутствовала ливневая канализация. Кроме того выяснилось, что качество асфальта очень низкое, - вспоминает Любовь Константиновна. - Обследовали все установки и выяснили: нарушена технология изготовления. Вместо гранитной щебенки используется обычный гравий. Закупили специальные машины для размалывания и промывки гранита, создали лабораторию. В процесс вникала сама. Почти 20 лет на посту заведующей лабораторией в «Ишимбайнефти» не прошли даром. Прежде чем заняться дорогами, проштудировала специальную литературу.

Задача, которую поставила перед собой первый секретарь райкома, - по нынешним временам кажется почти планетарной. Увидев у председателя исполкома ориентировочные нормы на все стороны социальной жизни, она решила претворить их в жизнь. За взметнувшимися ввысь трубами нефтяных и химических гигантов Любовь Константиновна умела видеть перспективу: что же дает это конкретному человеку.

Когда стоял вопрос о строительстве социальных объектов, она открывала двери самых высоких кабинетов. При ней появились детская клиническая больница №17, ожоговое отделение при больнице №18, новый корпус больницы №8, пристрой к больнице №10, половина школ в районе, научно-исследовательские институты, банки, столовые, кафе, овощехранилища, базы отдыха. А 40 тысяч человек, живших в Аварийном поселке и многочисленных бараках, получили новые квартиры.

Многие будущие руководители города и республики в свое время прошли школу Езовой. Несмотря на ее более чем солидный возраст Любовь Константиновна интересуется тем, что происходит в ее родном районе. Не все принимает в современной жизни, где порой мыслят другими категориями – урвать, ухватить. Для нее главными ценностями всегда были работа и семья.

- Человек должен оставить о себе хорошую память, - говорит она. – Всегда стремилась делать добро, и, думаю, это самое главное, что я сделала.

Светлана ЯНОВА.