Шаги здоровья

Очередная акция «10000 шагов к жизни» прошла в минувшие выходные в парке «Кашкадан». В ней приняли участие сотрудники стоматологической поликлиники №5 и детской стоматологической поликлиники №7.

- На этот раз на прогулку вокруг озера вышло более 50 сотрудников нашей поликлиники, - говорит главный врач стоматологической поликлиники № 5 Татьяна Баширова. - Сначала мы сделали кардиозарядку, а потом в свободном темпе прошли 10000 шагов. И к нам присоединялись пациенты и случайные прохожие.

У всех участников было отличное настроение. Многие пришли на зарядку с детьми и домашними питомцами. Взрослые и дети активно делились впечатлениями, что даже такая небольшая нагрузка подарила огромный заряд энергии.

- Считаю такие акции очень полезными, - продолжает Баширова. – Они укрепляют отношения внутри коллектива, настраивают на правильный досуг, активные выходные. В следующий раз мы поддержим «10000 к здоровью» уже 23 ноября. Приглашаем всех желающих к нам присоединиться.

Основная задача акции очевидна - приобщить к здоровому образу жизни как можно больше людей. Ходьба относится к тому виду активности, которым могут самостоятельно заниматься не только абсолютно здоровые, но и те, кто имеет проблемы со здоровьем. Потому что можно самостоятельно регулировать нагрузки в зависимости от самочувствия. Согласно классификации ВОЗ, до 5000 шагов, совершенных человеком в день, характеризуют его образ жизни как «сидячий». А многие не выполняют даже такую норму.

Для того чтобы сделать свои шаги навстречу здоровью, необязательно ждать следующей акции. Достаточно просто выйти из дома.

Екатерина МАРКОВА.

Фото Андрея ВОВИНА.