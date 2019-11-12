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Шаги здоровья

Автор: cmanager от 12-11-2019, 10:27

Шаги здоровьяОчередная акция «10000 шагов к жизни» прошла в минувшие выходные в парке «Кашкадан». В ней приняли участие сотрудники стоматологической поликлиники №5 и детской стоматологической  поликлиники №7.

 - На этот раз на прогулку вокруг озера вышло более 50 сотрудников нашей поликлиники, - говорит главный врач стоматологической поликлиники № 5 Татьяна Баширова. - Сначала мы сделали кардиозарядку, а потом в свободном темпе прошли 10000 шагов. И к нам присоединялись пациенты и случайные прохожие. 

У всех участников было отличное настроение. Многие пришли на зарядку с детьми и домашними питомцами. Взрослые и дети активно делились впечатлениями, что даже такая небольшая нагрузка подарила огромный заряд энергии.

 - Считаю такие акции очень полезными, - продолжает Баширова. – Они укрепляют отношения внутри коллектива, настраивают на правильный досуг, активные выходные. В следующий раз  мы поддержим «10000 к здоровью» уже 23 ноября. Приглашаем  всех желающих к нам присоединиться.

Основная задача акции очевидна - приобщить к здоровому образу жизни как можно больше людей. Ходьба относится к тому виду активности, которым могут самостоятельно заниматься не только абсолютно здоровые, но и те, кто имеет проблемы со здоровьем. Потому что можно самостоятельно регулировать нагрузки в зависимости от самочувствия.  Согласно классификации ВОЗ, до 5000 шагов, совершенных человеком в день, характеризуют его образ жизни как  «сидячий». А многие не выполняют даже такую норму. 

Для того чтобы  сделать свои шаги навстречу здоровью, необязательно ждать следующей акции. Достаточно просто выйти из дома.

Екатерина МАРКОВА.

Фото Андрея ВОВИНА.

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Категория: Вторник

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