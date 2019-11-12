Многоэтажка без ответственности

Дом № 304/2 по улице Ахметова можно назвать одной из первых высоток в Затоне. Введенная в строй в конце восьмидесятых, девятиэтажка стала родной для нескольких сотен уфимцев. Однако время требует: в поддержании нуждаются подъезды, шахты лифтов и другие системы.

Стало хуже, чем было

Поэтому инициированную главой региона программу ремонта подъездов жильцы ждали с большим нетерпением: наконец-то настанут перемены! Однако далеко не все получилось так, как хотелось…

- В программу попали все семь подъездов. По плану подрядчики должны были приступить к ремонту в первых числах августа. Так и получилось, но через пару недель дело встало, - утверждает председатель домового комитета.

Вместе с ним мы заходим в одну из парадных. Картина открывается грустная: у лифта попросту нет входной коробки. Говоря точнее, старую монтажники сняли, а новую не установили. Тем не менее он работает, мы поднимаемся на верхние этажи. И там дела обстоят еще хуже.

Краска со стен сбита, вместо нее – пачкающая одежду штукатурная основа. Переступая через оставленные малярами «козлы», едва не запутываюсь в висящих вдоль стен проводах. Хорошо, что это «слаботочка», то есть кабели телефонной и интернет-связи.

Но и они должны быть спрятаны в специальный карман!

По словам жильцов, такая ситуация длится с конца лета. «Если вдруг сломается лифт, то придется ходить пешком. А эта полоса препятствий попросту опасна для здоровья», - утверждают жильцы.

В каком-то смысле ситуация понятна: подрядчик не справился с объемами, сославшись на нехватку денег и рабочих. Обращения в многочисленные инстанции результата пока не дали. Но сдаваться затонцы не собираются, что вполне понятно.

Кто в доме хозяин?

Вопросов у людей немало, и далеко не все из них – к исполнителям республиканской программы. Так, на одном из этажей в глаза бросаются новенькие батареи. Правда, радиаторов всего четыре. Неужели достаточно?

- Должно быть семь. Их монтажом занималось наше ЖЭУ № 13. Средства на покупку новых батарей собирали жители, из расчета на нужное количество. Есть чек, в котором указано, что приобретено и на какую сумму, есть фотографии, на которых – выгрузка новых радиаторов на склад жилищников. Стало быть, и установить нужно все в полном объеме! Но в жилконторе почему-то лишь разводят руками.

Пока спускаемся вниз, отмечаю, что и лифт не работает как часы. Выясняется, что шахты и подъемник давно не чинились, ожидаемый срок их капремонта – ближайшая пара лет. Один из сигналов о его необходимости – вода, иногда появляющаяся на дне.

На ум приходят картинки из фильмов-катастроф, где медленно разрушаются оставленные людьми города. Однако вот – реальность, в которой заселенный жилой дом остался без надлежащего хозяйствования. Почти что курьезный факт: даже замененные батареи и трубы почему-то протекают. Внести в этот вопрос ясность помогли мастера аварийной бригады, которая как раз приехала на выезд.

- На прошлой неделе приварили новую батарею. А сегодня лопнула питающая ее труба. ЧП на первом этаже случилось, сюда с улицы попадает холодный воздух. Перепад температур – нередкая причина. Сейчас приварим заплатку, и все будет нормально, - говорят мастера.

Однако «не под запись» они говорят: даже сварочный материал – и тот в большом дефиците. Спецодежду и некоторые инструменты приходится покупать самим. Таким образом, вопросов не становится меньше…

И вновь – к подъездам

Тем не менее, упрекать жилищников в абсолютном несоответствии нельзя. Благодаря им в том числе дом по Ахметова был включен в действие республиканской программы по ремонту подъездов. Известно, что в разных высотках он протекает по-разному, виды работ в каждом случае утверждаются индивидуально. В данном случае было заявлено о тамбурных дверях, новой кафельной плитке на первых этажах, пластиковых окнах, новых светильниках, обновлении стен. Примерная стоимость ремонта каждого из семи подъездов – более 600 тысяч рублей. Сумма, как говорится, не маленькая. Но и подрядных организаций задействовано несколько. Дело брошено в самом начале: лестничные клетки похожи на заброшенную стройплощадку. Почему?

- Этот вопрос мы задавали и задаем на разных уровнях. Там нашу проблему знают. Но пока дело не двигается, - говорит председатель домкома.

Тем не менее, жильцы не теряют оптимизма. Решая имеющиеся проблемы, они также думают и о благоустройстве своего двора. На этот счет есть и соответствующая республиканская адресная программа. Попасть в ее действие на 2020 год – почему бы и нет? Сейчас пространство под окнами оснащено минимально: есть детская площадка, место для парковки машин. Люди же видят его более современным.

Правда, для участия необходимо собрать целую кипу документов. Это всевозможные допуски и разрешения из «Водоканала», «Главархитектуры», от газовиков и тепловиков. И вновь здесь необходима помощь управляющей компании.

Егор СОЛНЦЕВ.

Корзинка.

Дабы привлечь нерадивых ремонтников к ответственности, затонцы обратились за помощью к депутату Госсобрания -Курултая РБ Галине Ишмухаметовой.

В результате проведенной проверки озвученные в материале факты полностью подтвердились. Ситуация взята на контроль.