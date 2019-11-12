Оле-оле, Уфа – чемпион!

Радостные лица, яркие шары, бодрая музыка – открытие после реконструкции футбольного поля лицея № 5 стало праздником для детей и их родителей.

- Теперь у вас есть площадка не только для занятия физкультурой, но и для проведения дружеских матчей, профессиональных турниров, - поздравил присутствующих заместитель главы администрации Уфы Рустем Газизов. - Мы знаем, что именно на школьных, дворовых площадках рождаются будущие чемпионы, которые достигают высоких результатов.

Глава администрации района Илвир Нурдавлятов подчеркнул, что футбольное поле появилось благодаря поддержке мэрии и клуба «Иремель». Работы по реконструкции спортивного комплекса лицея начались в августе и выполнялись по программе государственно-частного партнерства.

Основание подготовили коммунальные предприятия района, проведя благоустройство, в том числе кронирование деревьев. Освещение и укладка искусственного покрытия сделаны за счет футбольного клуба «Иремель». Зеленая «трава» привезена из Чехии, срок ее службы - около 7 лет. Ухаживать за полем обязались спонсоры.

Поле размером 74х42 метра разделены на три площадки 22х42 метра. Это дает возможность одновременно проводить тренировки для детей разных возрастов.

Всего в рамках партнерства администрации города и клуба в текущем году реконструированы 3 футбольных поля – в лицее № 5 и школах № 41 и 14. В планах - проведение аналогичных работ в школе № 22.

- Поле сделали за полтора месяца, спасибо за помощь администрации района, - подчеркнул генеральный директор автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Иремель-Башкирия» Лев Карнейро. - Для нас развитие детского спорта, в том числе и для ребят с ограниченными возможностями здоровья, имеет большое значение. Аналогичные комплексы будем открывать и в других уголках Уфы. На следующий год откроем еще два поля в Кировском районе, будут в Ленинском и других.

- Спорт - это дружба, мир, здоровье, - отметила депутат Госсобрания - Курултая РБ Римма Утяшева. - Я верю, что маленькие футболисты станут участниками клуба «Иремель», сборной города, республики, страны.

В торжественной церемонии открытия приняли участие депутаты Госсобрания - Курултая РБ Альберт Газизов, Ильдар Каримов, городского Совета Анатолий Горячев, Руслан Кинзикеев и Ирина Николаева.

Праздник завершился турниром по футболу среди школьных команд района. По мнению экспертов, у клуба «Иремель» большие планы для развития футбола в городе. Он образован в этом году путем слияния двух профильных организаций, занятия проходят на новых современных футбольных полях в школе № 41 и лицее № 5.

- На данный момент здесь занимаются футболом более 250 детей от двух до шестнадцати лет, но их количество будет увеличиться, - отметил Лев Карнейро. – Совместная работа с администрацией района направлена не просто на привлечение юных жителей к занятиям спортом и в целом здоровому образу жизни, но и серьезные спортивные успехи и достижения воспитанников.

Зиля БАДРИЕВА.