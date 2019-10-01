Полное погружение

В школе № 44 дети учатся сразу на нескольких языках.

Экскурсию по одному из двух полилингвальных учебных заведений республики провел директор Азат Батыршин. Современная школа начинается с ворот безопасности. Вход на территорию – по карточкам. Если ее нет, нажми на кнопку видеовызова. Увидев на экране лицо человека, находящегося за оградой, охранник выйдет навстречу. Чтобы пост не оставлять без присмотра, дежурные работают по двое. Безопасность – прежде всего. Поэтому наблюдение установлено и в помещениях. Только внутри корпусов за порядком следят более 80 «всевидящих ока».

Школа буквально напичкана технологическими новинками. В коридорах установлены урны для раздельного сбора мусора. Для маломобильных учеников есть подъемники. На стенах столовой, спортивных залов и зон рекреации часы, которые синхронизированы и всегда показывают точное время. Практически на всех этажах современные информационные стенды.

– Это – необычная стена. Такой проекционный экран мы увидели на выставке в прошлом году в Москве. Идея понравилась, и решили приобрести для себя в счет дополнительно выделенных денег. Два проектора могут отобразить на стене любую картинку, которую загружаем, даже анимацию и видео – рассказал Азат Рафаилович.

Еще один, более упрощенный вариант стенда, текстильная доска. Она удобна тем, что размещать информацию на ней могут сами дети. Например, ко Дню учителя школьники крепили к ней открытки с поздравлениями для своих наставников. Инновациям рады и ребята.

– После обновления в школе стало намного лучше. Современные технологии дают больше возможностей для обучения, – считает девятиклассница Динара Саитова.

– Стало легче учиться. С помощью электронной доски начинаем готовиться к ОГЭ, – говорит Илья Смирнов из 9 «Д».

Работают здесь и над улучшением питания, для подачи горячих блюд закупили термотележки. При разработке дизайна столовой учли пожелания детей. Свое видение учащиеся высказали в рамках круглого стола с участием дизайнеров и специалистов городской и районной администраций.

сновной упор в учебном заведении делается на изучение языков. Пока в школе преподают русский, английский, башкирский, турецкий. В перспективе планируют ввести занятия немецкого и китайского. Заглянем в святая святых – в лингафонный кабинет.

– Класс оборудован комплексом звукотехнической, проекционной аппаратуры. Дети не просто учат слова, освоение материала идет в игровой форме. Иностранные языки включены в систему дополнительного образования. Уже приступили к изучению дополнительного английского. В процессе мультипликации учащиеся изготавливают фигурки и озвучивают их. Легоконструирование, робототехнику тоже проводим с элементами английского. Дополнительный турецкий идет вместе с башкирским, – поясняет Азат Батыршин.

Чтобы дети могли свободно владеть иностранным – на занятия планируют приглашать педагогов – носителей языка. А пока дважды в неделю попрактиковаться в английском приходит студент Медицинского университета Сэм Дэсмонд, который общается с ними на самые различные темы.

Полное погружение в языки в сорок четвертой начинают ранних лет. Все информационные таблички, включая «Приятного аппетита», дублируются на нескольких языках. На интерактивных игровых столах, установленных в зоне отдыха, тоже есть опции иностранного, благодаря которым ребята могут выбрать программу, язык и с пользой провести свободное время.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото пресс-службы администрации Уфы