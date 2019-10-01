Не быть равнодушными

Убийство Лизы Киселевой в Саратове стало одним из самых резонансных дел за последнее время. Но практически каждый день в какую-то семью приходит беда. Дети становятся жертвами преступников, теряются в городских джунглях и лесах, ввязываются в дурные компании, травмируются во время игр. Мы не можем предвидеть все, но есть один простой способ снизить число возможных трагедий. И это - не быть равнодушным.

На город опускаются сумерки, на улицы выходят люди с красными повязками. Это – волонтеры, участники районного проекта «Родительский патруль». В рейды они выходят по графику, чтобы следить за соблюдением учениками правил дорожного движения, контролировать поведение несовершеннолетних в общественных местах, выявлять детей, находящихся в социально опасном положении.

С 1 октября комендантский час перешел на зимнее время. А это значит, что детям в возрасте до 17 лет запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых с 22:00 до 6:00. За нарушение родителям или опекунам грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей.

- «Родительские патрули» созданы во всех 24 школах, - говорит заместитель главы администрации района Алена Одинцова. - Работают они не только для того, чтобы защитить несовершеннолетних от преступлений, но и для того, чтобы они сами не стали нарушителями. Также волонтеры дежурят у нерегулируемых пешеходных переходов в то время, когда дети возвращаются из школы или с дополнительных занятий в кружках. Эта очень действенная мера, которая применяется в районе не первый год.

Чтобы дежурство было максимально полезным и безопасным для самих же дружинников, инспектора Центра общественной безопасности проводят специальные инструктажи. Особое внимание уделяется точкам, где могут продавать алкоголь несовершеннолетним.

- Каждый день родители выходят дежурить по графику, - говорит директор физико-математического лицея № 93 Гузаль Адуллина. - Они отмечаются в журнале регистрации, проходят инструктаж, а затем отправляются по обозначенному маршруту. Каждый из них понимает, насколько это важно для обеспечения безопасности их детей. Надеюсь, что эта традиция будет продолжаться.

И это не единственный пример, когда родители не хотят быть просто наблюдателями, а активно участвуют в формировании безопасной и комфортной среды для своих детей. Участницы группы в ВКонтакте «Мамочки Сипайлово» теперь объединились для решения вопросов благоустройства.

- Направление нашего сообщества - мониторинг детских площадок, доступной среды, торговых центров, социальнозначимых объектов, - говорит администратор группы.

Ежедневно мы сталкиваемся с какими-то поломками, некачественной работой и халатностью. В группу можно выгружать фотографии с адресом и описанием проблемы. Не все из них можно решить в короткие сроки, но во всяком случае другие участники будут предупреждены об опасном участке.

Так, недавно появилось сообщение, что в бетонной опоре во дворе дома по улице Набережной торчит штырь. Острый конец находился на уровне глаз трехлетнего ребенка. После обращения проблема была устранена.

И таких примеров может быть много. Главное, не проходить мимо, не оставаясь в стороне.

Екатерина Маркова.