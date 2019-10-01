Продолжается череда мероприятий, посвященных 100-летию народного поэта Башкортостана. Самые талантливые дети получили гранты и подарки от Фонда Мустая Карима.

10 лучших учащихся Башкирской гимназии № 158 имени Мустая Карима получили из рук его директора Альфии Мустаевны грамоты и денежные поощрения. Среди них - отличники учебы, победители и призеры городских и республиканских олимпиад, лучшие чтецы произведений башкирских поэтов, участники и победители научно-практических конференций, самые результативные спортсмены. В актовом зале, который в этот день предстал как литературная гостиная, собрались почетные гости: поэтесса Юмабика Ильясова, журналист, писатель Алла Докучаева, представители Управления по национальному образованию при Минобразования РБ, администрации района.

Директор Фонда М. Карима Альфия Мустаевна пожелала ребятам больших успехов и поделилась впечатлениями об юбилейных мероприятиях, прошедших в республике и за ее пределами. Она преподнесла в дар школьному музею дорогой подарок: собственноручно сделанные поэтом лук и стрелы, праздничный зилян, «золотой» портрет М. Карима, эксклюзивные книги.

- Каждый раз я прихожу сюда, как к себе домой, и хотя его много лет с нами нет, но ощущаю здесь его дух, - сказала Альфия Мустаевна.

Праздничное мероприятие украсили выступления школьников, они читали стихи народного поэта, танцевали, пели. Особое впечатление на зрителей произвело выступление двух семей -Ярмуллиных и Аминевых, которые в поэтическом конкурсе «Слово Мустая – слово сердца» стали победителями, и именно они смогли показать высокое назначение и нравственные ориентиры, заложенные в творчестве гениального народного поэта.

А в Театре оперы и балета состоялось торжественное закрытие фестиваля «Я жизнь свою дарю потомкам!», в рамках которого проводились конкурсы различной направленности. Участники имели возможность проявить свое творчество в изложении и сохранении наследия Мустая Карима.

- Мне посчастливилось лично знать Мустафу Сафича. Он был очень простым и интеллигентным человеком, скромным и открытым. В его доме царили удивительное тепло, уважение и любовь к своим детям и внукам, друзьям, это был широкой и чистой души человек. Наследие Мустая Карима поистине богатейшее культурное и духовное достояние не только в родной Башкирии, но и далеко за ее пределами, - приветствуя гостей праздничного концерта, обратился глава администрации района Илвир Нурдавлятов.

В ходе мероприятия состоялась церемония награждения победителей и призеров конкурсов дипломами и памятными подарками в рамках фестиваля «Я жизнь свою дарю потомкам».

В торжественном мероприятии приняли участие почетные гости: директор Фонда Альфия Каримова, депутаты Госсобрания Курултая РБ Римма Утяшева, Ильдар Каримов, депутат Горсовета Ирина Николаева, заместитель начальника Управления образования администрации Ринат Мигранов и ветераны муниципальной и государственной службы, которые в разные годы руководили районом.

Своими выступлениями зрителей порадовали солисты и творческие коллективы Городского Дворца культуры, Государственного академического ансамбля народного танца им. Ф. Гаскарова, ГКЗ «Башкортостан», Башкирского государственного театра оперы и балета, образовательных учреждений района.

В фойе театра была представлена выставка творческих работ победителей и участников фестиваля «Я жизнь свою дарю потомкам!».

Зиля БАДРИЕВА.

Корзинка:

Школьники района стали победителями и призерами

Межрегионального конкурса чтецов «Птиц выпускаю…», организованного Чишминской библиотекой. Ученица 8«Б» класса школы № 9 Мария Сиухова в категории с 12 до 15 лет заняла 1-е место, а Карина Мещерякова и Ильнур Саттаров награждены сертификатами и подарками.

По словам организаторов, на конкурс было принято более 560 видеозаявок.