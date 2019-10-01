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Часы ожидания

Автор: cmanager от Вчера, 09:42

- Наконец-то стало возможным ездить из Елкибаево в Уфу на городском автобусе – по маршруту № 130! Но, к огромному сожалению, не соблюдается его расписание. Так, на днях  не было автобуса в 17.15, пришлось идти до Федоровки. Помню, 13 сентября была такая же ситуация. Транспорт не пришел в ожидаемые 20.05. Почему происходит сбой? – с таким вопросом обратилась в редакцию Татьяна П.

 

- В адрес перевозчика направлено письмо о принятии мер по обеспечению соблюдения водителями расписания движения автобусов по маршруту №130 «Уфа – Русский Юрмаш». Отклонение от установленного расписания может быть связано с увеличением интенсивности движения транспортных средств, с перегруженностью дорог, - сообщил заместитель председателя Государственного комитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Азат Калимуллин.

 

Согласно реестру муниципальных маршрутов регулярных перевозок до микрорайона Елкибаево также следуют автобусы маршрута №291 «Шакша – Базилевка – Федоровка – Елкибаево -Ледовый дворец «Уфа-Арена».

 

Мария АПКАРИМОВА.

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Категория: Вторник

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