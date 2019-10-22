Микрорайон преобразился

Глава администрации Советского района провел выездной прием граждан, где жители улицы Братьев Кадомцевых поблагодарили Рустема Рахматуллина за благоустройство.

Пришедшие на встречу в основном поднимали волнующие их вопросы, касающиеся ремонта домов, оборудования детских площадок, улучшения состояния асфальтового покрытия, своевременной укладки провайдерами кабеля в каналы после проведения комплексного ремонта подъезда.

Преобразилась территория вокруг дома №11/1 по улице Братьев Кадомцевых. Адрес попал в программу «Башкирские дворики», и теперь его не узнать. Проложили новые тротуары, построили детские площадки, обустроили добавочные парковочные места. Люди и сами, почувствовав заботу о себе и увидев качественную работу, начали проявлять активность. Стали высаживать на газонах многолетние растения.

– Я все лето рассаду с дачи возила. Мы их вместе с соседками здесь посадили. Саженцы ели раздобыли. Вот они, тоже приживаются. Увидев, что мы стараемся, и молодежь начала проявлять инициативу, – с удовольствием показывает свою работу Илюса Исхакова.

Заметив, что строители завершают начатый ремонт, население подумало – заодно нужно отремонтировать тротуар между домами №7 и №13 по улице Братьев Кадомцевых.

– Я хожу по этой дороге в поликлинику. Она в ужасном состоянии находилась десятки лет. В дождливую погоду и межсезонье мы с трудом обходили глубокие лужи, – вспоминает Татьяна Маркова.

О своей проблеме люди сообщили в соцсети. И в тот же день получили ответ, в котором говорилось, что данный участок включили в план работы и до 15 сентября все будет сделано. Власти свое слово сдержали. Кроме того, между домами 7 и 11 установили освещение, которого никогда не было.

Оперативно решилась и проблема крыши дома №7, которую жильцы озвучили на встрече с Рустемом Наилевичем и ЖЭУ-93.

–16 октября я обратилась с просьбой отремонтировать участок крыши, потому что подтекала вода, а 17-го к нам уже пришла команда рабочих во главе с мастером. Они обследовали чердачное помещение и между шифером и антенной обнаружили щель, через которую просачивалась вода. В тот же день привезли материалы и залатали дыру, – поделилась Эльвира Хафизова.

В Администрации района поясняют, что работа с обращениями граждан - одно из важнейших направлений ее деятельности. Поэтому на поступившие жалобы стараются реагировать быстро.

Мария НИКОЛАЕВА.