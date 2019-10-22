Наше великое достояние – Мустай Карим

Октябрь был насыщен торжествами по случаю векового юбилея Мустая Карима. К этой дате были сняты фильмы, проведены конкурсы, выставки, посвященные ему, открыты стране новые талантливые имена. И сегодня мы рассказываем, как республика праздновала сотый день рождения народного поэта.

Идеал для миллионов людей

Глава республики Радий Хабиров возложил цветы к памятнику Мустаю Кариму. На торжества в честь 100-летия народного поэта прибыли высокие гости и представители творческих союзов из других стран.

– Здесь собрались все, кто любит, помнит его, и, конечно, те, кто гордится, что у нашего народа был такой сын, - сказал Радий Хабиров. - Мустай Карим – воин. Он прошел войну, был тяжело ранен, вернулся и снова встал в строй. Для нас он - миротворец: ведь многое сделал для того, чтобы все люди жили в дружбе и согласии. И своим личным примером показал, как можно и как нужно дружить.

По словам заместителя председателя Совета Федерации Ильяса Магомед-Саламовича Умаханова, этот день символичен и памятен и в других уголках нашей страны. Государственный секретарь Республики Казахстан Крымбек Кушербаев передал поздравления от имени братского казахского народа. Именем Мустая Карима названы улицы в городах Казахстана. Сенатор Лилия Гумерова зачитала приветствие министра культуры России Владимира Мединского, в котором отмечено, что имя Мустая Карима навсегда вписано в историю отечественной культуры.

- Папа удивительный был человек. Столько лет его нет с нами, но мы продолжаем получать от него подарки, - отметила Альфия Мустаевна. - Он оставил нам замечательных друзей, читателей, с которыми мы близки по духу. Разбирая папку его неизданных произведений, мы нашли клочок бумаги. На нем написано: «Грешных прощаю, лживых не люблю, боюсь». Отец всегда боялся солгать другу, нам, детям, своему читателю, он всегда был честен.

Гранты для талантов

В Башкирском государственном университете на факультете башкирской филологии и журналистики, который когда-то окончил и сам поэт, состоялось вручение ежегодных грантов Фонда его имени, которыми удостаивают студентов и аспирантов за вклад в изучение творчества башкирских писателей.

- В республике есть великое достояние – Мустай Карим. В эти дни, когда проходят основные торжества в связи с празднованием 100-летия поэта, пусть добрые начинания останутся для следующего поколения. Меня радует, что наши студенты занимаются башкирским языком, культурой. Я пообщалась с грантообладателями и попросила их разрабатывать больше материалов для детей по изучению языка, - отметила супруга главы республики Каринэ Хабирова.

В этом году грантов удостоились пять студентов вуза: Кадрия Зубаирова, Сулпан Саникина, Рамиля Фаттахова, Раушания Гибадуллина, Ильнар Байбулов. Их вручили дочь поэта Альфия Каримова и учредитель Фонда имени Мустая Карима, внук писателя Тимербулат Каримов.

- В университете мне представилась возможность изучить творчество народного поэта Башкортостана с научной точки зрения. Отрадно, что я стала первой студенткой филфака, которая удостоилась гранта Фонда. Чувствую ответственность. Мы, мустаевцы, должны нести и распространять его творчество, - подчеркнула Рамиля Фатахова.

Корзинка

В дни юбилейных торжеств в фойе Национального молодежного театра имени Мустая Карима прошло торжественное открытие мемориальных досок поэту Андрею Дементьеву и народному артисту СССР Иосифу Кобзону.

Два года назад эти известные деятели культуры посетили спектакль «Радость нашего дома», где состоялся импровизированный концерт. Перед уфимской публикой Дементьев читал стихи, а Кобзон исполнил свои лучшие песни.

Премьера художественного…

В кинотеатре «Родина» прошел закрытый показ полнометражного художественного фильма Айнура Аскарова «Отряд Таганок» по мотивам повести Мустая Карима.

На премьеру собрались писатели, кинематографисты, журналисты, члены семьи Мустая Карима, представители руководства, почетные гости праздничных мероприятий.

Картина получилась светлой и оптимистичной, как сегодня принято говорить – мотивирующей.

- Думаю, кино будет интересно и детям, и взрослым, которые жили в то время — конце 50-х годов прошлого века, они поностальгируют и будут довольны, - говорит Айнур Аскаров. - Чем меня самого зацепила эта история? Несмотря на то, что я кажусь взрослым, во мне сидит такой же мальчишка, который готов оживлять озера и спасать горы.

Сценарист Айдар Акманов, который работал и над фильмом «Сестренка», волей судеб был связан с семьей народного поэта. Когда Мустай Карим попал в аварию, находясь на отдыхе на Кавказе, его мама – актриса Фартуна Касимова, в то время работавшая в Кабардино-Балкарском театре, навещала писателя в больнице, заботилась о нем, с того и началась многолетняя дружба.

В роли четырех друзей вживались непрофессиональные актеры, простые мальчишки из Уфы, Сибая и Баймака.

- Дедушка с бабушкой меня сами отвезли на кастинг, - говорит исполнитель роли командира Габдуллы Ильдар Биккулов, - они были уверены во мне. По характеру я похож на своего героя – я тоже всегда хочу быть первым.

…и документального кино

В Конгресс-холле «Торатау» состоялся торжественный вечер, где презентовали документальный фильм «Мустай», снятый известным режиссером и сценаристом Саидой Медведевой.

В кинокартине представлены уникальные архивные видео с участием Константина Симонова, Расула Гамзатова, кадры из телевизионных интервью Мустая Карима, в которых народный поэт рассказывает о Старшей матери, мнимой ценности наград. Воспоминания писателя озвучил Владимир Спиваков.

В создании кинокартины также приняли участие английский актер и режиссер Рэйф Файнс, Никита Михалков, Сергей Безруков, Чулпан Хаматова, Алсу, Михаил Швыдкой, первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

Роль маленького Мустая Карима досталась Арслану Крымчурину, который ранее играл маленького Ямиля в фильме «Сестренка».

Советник президента России Владимир Толстой огласил приветствие Владимира Путина: «Мустай Карим был выдающимся поэтом, писателем, драматургом, видным общественным деятелем и просветителем, человеком мощного, щедрого дарования. Его наследие оказало огромное влияние на современников, стало настоящим явлением в литературе, важной, неотъемлемой частью нашего богатейшего исторического, культурного, духовного достояния».

Государственный секретарь Казахстана Крымбек Кушербаев заявил, что в республике продолжается работа по переводу произведений Мустая Карима. В рамках программы «Духовное наследие» издан сборник писателя. Одной из улиц культурной столицы Алматы присвоено его имя.

Море любви

Аккордом в череде празднований стали торжества на малой родине народного поэта – в селе Кляшево Чишминского района. Гостей – Альфию Каримову, Тимербулата Каримова, советника президента Владимира Толстого, руководителя администрации главы РБ Александра Сидякина, представителей правительства республики, писателей, почитателей таланта Мустая Карима из Татарстана, Дагестана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии – сельчане встречали хлебом и солью, угощали чак-чаком и ароматным башкирским медом.

Гости приняли участие в посадке деревьев возле школы, которая носит имя народного поэта, а затем в открытии Дома культуры. Это здание было построено в 60-х годах. Помощь в его возведении оказывал сам Мустай Карим. Но со временем постройка обветшала настолько, что вместо реконструкции пришлось затевать новую стройку. Зато теперь в распоряжении кляшевцев современное, красивое и теплое здание, где могут репетировать и выступать артисты творческой самодеятельности, которых здесь немало. Здесь же разместилась сельская библиотека.

Дочь Расула Гамзатова, Салихат Гамзатова рассказала, что в последний раз видела Мустая Карима на юбилее своего отца, в Махачкале.

- Я впервые в Уфе. Несмотря на то, что здесь прохладнее, чем в Москве, ваш край оказал мне теплый прием, - сказала она. – Гамзатов и Карим крепко дружили. Мой отец посвятил своему товарищу такие строки: «Хорошо, что ты рядом, Мустай, верный друг и поэт настоящий».

- Такое море человеческой любви поглотило нас в последний год — оно продолжает прибывать, и это большое счастье. На столетии все только начинается. Мы открываем со всеми башкортостанцами новую страницу в культуре, литературе и истории нашей республики. Потому что они заслуживают самого достойного места в мировом наследии, — отметил Тимербулат Каримов.

Материалы полосы подготовили Мария Апкаримова, Альфия Ибрагимова, Альбина Зубарева, Зиля Бадриева, Светлана Янова.

Фото Андрея Вдовина.