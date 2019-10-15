Не оставить в беде

Самые горькие слезы - слезы невидимые миру, сказал классик. Это - боль мамы, на руках у которой ребенок-инвалид, семья, где пьют родители, где нет нормального жилья, не хватает денег на элементарное.

В районе есть семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации, где по вине взрослых страдают и дети. Они на контроле комиссии по делам несовершеннолетних. Члены комиссии вместе с сотрудниками ресурсного Центра «Семьи», Управления пожарной охраны, медиками навестили неблагополучные семьи.

Когда к тебе в дом приходят столько незваных гостей, да еще в форме это всегда немного тревожно. Но семья Кл-вых встретила их доброжелательно, к подобным визитам они привыкли и понимают, что они им на пользу. В этом доме в частном секторе было все спокойно. Бабушка и две ее внучки пили чай, а мама отлучилась по делам. Забот в семье прибавилось – бабушка после операции, теперь передвигается только в инвалидной коляске. Врач осмотрела девочек 5 и 7 лет и заметила, что они вполне здоровы. В доме прибрано, чисто, дети ухожены. Пожарные, правда, сделали замечание по поводу отсутствия на месте пожарного извещателя (семья его получила).

- Ситуация здесь была сложная, - комментирует ведущий специалист КДН Светлана Циклаури. – Некоторое время назад поступили сигналы о неблагополучии в семье – несмотря на т, что в семье двое малышей, взрослые довольно часто употребляли алкоголь. И нам в один из визитов пришлось забирать девочек, и они некоторое время находились в социальном приюте. Но мама быстро взялась за ум и доказала свою способность воспитывать и растит детей. Мы регулярно бываем у них и видим, что ситуация в семье изменилась. Но будем продолжать наблюдать, сейчас старшая девочка уже готовится к школе, что радует.

Члены комиссии подчеркивают: цель таких рейдов – призвать родителей отказаться от пагубных привычек и создать для детей безопасные условия для жизни. К примеру, в многодетной семье Н-вых, что на соседней улице, свой «багаж» проблем. Мы поднялись по узкой и захламленной лестнице в квартиру. Но сначала оказались в неуютной кухне-веранде, где и двум людям не развернуться. Дверь в жилое помещение не сразу увидишь. В узком проеме мы увидели, что на единственной тахте детишек – мал-мала меньше. Семья живет на пособие, видно, что здесь не хватает денег на элементарные вещи. Старшие дети в интернате, остальные вместе с родителями. Главная проблема, конечно, теснота. Не укладывается в голове, что семь ребят ютятся в бараке без удобств. Но одну из проблем по силам решить самим хозяевам– навести порядок во дворе своего дома, так как, по словам сотрудника пожарной охраны, проводка в жилище старая, пожарный извещатель отсутствует (хотя семья его получила). Конечно, возникает естественный вопрос - как дети чувствуют себя в такой скученности? Не отражается ли это на их здоровье?

- Они под постоянным контролем врачей, недавно прошли профилактический курс в санатории. Сейчас состояние удовлетворительное и не вызывает опасений, - говорит педиатр.

Подобных семей в районе десятки, и им, безусловно, нужна помощь и поддержка. И такая работа в районе ведется постоянно и, как видим, результаты налицо. Как отмечают члены комиссии, в этих двух семьям есть положительные сдвиги. На сегодняшний день в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на учете состоят 40 семей, где воспитываются 76 детей. Основная тревога - родители во многих из них уклоняются от своих обязанностей, злоупотребляют алкоголем, не работают.

Именно благодаря постоянным визитам членов КДНиЗП многие горе-мамы и папы берутся за ум, и ситуация в их жизни меняется в лучшую сторону.

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На сегодняшний день в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на учете состоит 40 семей, где воспитываются 76 детей.

Лилия ЗИМИНА.

Фото автора.