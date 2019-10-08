Газетному слову быть

На площади перед Домом печати прошел большой праздник: читатели, сотрудники газет и журналов, работники почты отметили Всенародный день подписки. Каждое издание подготовило красочный стенд, и здесь же проводилась подписка. А погода солнечная, ясная добавила красочности. Поздравили всех с этим событием руководитель Агентства по печати и СМИ РБ Борис Мелкоедов, депутат Государственного Собрания – Курултая РБ Эльвира Аиткулова, генеральный директор Издательского дома «Республика Башкортостан» Венера Хакимова.

- Хотел бы поблагодарить всех участников мероприятия, наших подписчиков. Мы рады, что у нас самые большие тиражи в России. Сегодня пришли даже дети, у них тоже есть возможность подписаться на наши издания, в том числе на национальные, - отметил Борис Мелкоедов.

Несмотря на то, что электронные носители информации и Интернет стали повсеместны, любителей печатного слова все также много, что и показала ярмарка, где можно было оформить льготную подписку на все республиканские и муниципальные издания. Также организаторы позаботились о нуждах своих читателей, обычных жителей, у которых немало вопросов и проблем, в том числе по коммунальной сфере (на страницах газет мы постоянно пишем на эту тему) - в Дне подписчика приняли участие представители Советского УЖХ и ОАО «БашРТС» и можно было обсудить все волнующие вопросы, а также получить подарки, принять участие в конкурсах, викторинах и мастер-классах, приобрести книги, национальные украшения.

А еще в этот день - можно было увидеть любимых артистов – певицу Назифу Кадырову и танцовщицу Рашиду Туйсину. Свои любимые издания представляли звезды сцены - кубызист Миндигафур Зайнетдинов и музыкант Гали Алтынбаев, Юнир Сагинбаев, а также Рушанна Бабич и Александр Кузьменко, и молодые исполнители Вильдан Шамсутдинов и Ямиль Баймурзин.

Шестикратная чемпиона мира по шашкам — шестикратная чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина, а также Айнур Шайбаков и Айгуль Идрисова провели сеанс одновременной игры в шашки.

- Хорошая традиция - отмечать начало подписной кампании большим праздником, потому что читателей у вас много, и они ждут достоверную информацию и статьи. Напечатанному в наших изданиях точно можно верить, — отметила заместитель председателя Госсобрания РБ, председатель президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова.

Сегодня началась декада льготной подписки на первое полугодие 2020 года. Каждый подписавшийся мог принять участие в розыгрыше телевизора и других призов.

До 13 октября жители и гости города могут оформить подписку со скидкой в 10% .

Иван ЗАРОКОВ

Фото Алина ГАРИПОВА.