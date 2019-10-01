В финале – вкусный хештег

В Уфе состоялся юбилейный V Форум малого бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС. Двухдневная встреча собрала на площадке Конгресс-холла «Торатау» около 2 800 участников из 30 стран мира.

В рамках форума заключены девять соглашений в сферах экономики, защиты прав бизнеса, молодежной политики, культуры и других. Так, документ о совместной работе подписали глава республики Радий Хабиров и президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик, подтверждая взаимодействие сторон с целью развития предпринимательства, конкуренции и инвестиционной деятельности.

В настоящее время в Башкортостане действуют пять территорий опережающего социально-экономического развития, подана заявка на создание особой экономической зоны. Активно ведется работа по совершенствованию и укреплению инфраструктуры поддержки бизнеса. Во всех муниципалитетах появятся бизнес-шерифы – заместители глав городов и районов по предпринимательству. Доказал свою эффективность и такой формат работы, как «Инвестчас» и «Час предпринимательства».

Подписями руководители скрепили также меморандум о сотрудничестве в сфере развития молодежного парламентаризма и участия молодежи в управлении государственными делами стран БРИКС, ШОС и Евразийского пространства.

И.о. вице-премьера правительства РБ Андрей Назаров обозначил задачи по развитию экономики республики - мы должны войти в число регионов-лидеров по таким направлениям, как обеспечение устойчивого экономического роста, формирование благоприятного инвестиционного климата и создание условий для развития предпринимательства.

Он представил ряд предложений в проект резолюции форума. Так, в Уфе будет создана постоянно действующая дирекция для ведения системной работы в течение всего года.

В проект вошло предложение и о создании Ассоциации регионов и международного клуба предпринимателей стран-участниц ШОС и БРИКС.

По мнению Назарова, площадка для постоянного, конструктивного общения предпринимателей разных стран просто необходима. На ней предлагается проводить не менее четырех заседаний ежегодно. Ассоциация, в свою очередь, позволит вести работу четко по специфике конкретного региона.

В числе прозвучавших инициатив - создание Центра международного сотрудничества при представительстве Башкортостана в Москве.

Предложено организовать постоянно действующую рабочую группу по правовой поддержке малого и среднего бизнеса.

Итоговая резолюция будет представлена в конце октября на заседании глав правительств стран-членов ШОС.

Новые веяния

Мероприятие изменило формат: появились новые секции, темы обсуждения, спикеры. Участники форума на заседаниях секций и круглых столов обсудили меры стимулирования и поддержки предпринимательства, перспективные направления бизнес-сотрудничества на пространстве ШОС и БРИКС, развитие интернет-торговли и безопасность предпринимательской деятельности.

Инструментом для этого может стать, например, бизнес-навигатор, возможности которого презентовали в первый день форума. Этой платформой пользуется каждый пятый бизнесмен в России, в регионе она будет интегрирована с государственными информационными системами промышленности и ЖКХ, сообщил глава АО «Корпорация «МСП» Александр Браверман. Навигатор представляет собой онлайн-ресурс для желающих открыть или расширить свое дело и получить максимальную информацию об окружающей бизнес-среде. Портал сочетает в себе 160 различных сервисов и дает доступ к данным по 90 видам бизнеса в 172 крупнейших городах. Услуги навигатора предоставляются бесплатно.

В рамках секции «Программы по сохранению природных, геологических и культурных объектов и их продвижение в международные списки ЮНЕСКО» заместитель генерального секретаря ШОС Владимир Потапенко предложил внести в их число башкирские геопарки.

- В них сейчас входят 1211 природных объектов, в том числе и известный «Янган-Тау», – отметил он.

- Это – превращение чуть ли не всей территории Башкирии в объект всемирного наследия! – прокомментировал экс-полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Александр Коновалов, раскрывая перспективы развития нового геопарка.

Подготовила Юлия ПАХОМОВА.

КОРЗИНКА

Из башкирского баурсака (мучное блюдо, похожее на пончики) сложили хештег #UfaForumSCOandBRICS.

Традиционное лакомство вдохновило организаторов V Форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС на рекорд. Блюдо весит 150 килограммов, на его создание ушло двое суток. Организатором стала Торгово-промышленная палата РБ. Вкусный хештег будет внесен в Книгу рекордов России.