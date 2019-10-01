Жить по-другому не умеем

Председатель совета ветеранов «Химпрома» Светлана Левчук каждый год в День пожилых людей собирает в Городском культурно-досуговом центре самых активных заводчан, ушедших на заслуженный отдых.

- Меня немного коробит название этого праздника, - говорит она, - если бы у меня было право, то я переименовала бы его: как-то обидно, когда о тебе говорят в прошедшем времени.

Светлана Серафимовна из поколения тех, кто своим трудом прославил Черниковку.

- Для меня заводчане – не просто производственники, а люди, для которых важнее всего было общее дело. За рублем не гнались, а душой болели за родной завод.

…В Уфу Левчук приехала в 1961 году из Сибири, где окончила Иркутский финансово-экономический институт.

- В советское время наш завод гремел по всему СССР, - рассказывает она, - например, наши гербициды для сельского хозяйства были качественные и не такие вредные, которые сегодня закупаются в Китае. На заводе трудились больше 10 династий – от дедов до внуков. Важным было и то, что в руководители выходили собственные кадры. Работали и жили дружно, до сих пор поддерживаем связь со своими коллегами.

В ветеранской организации «Химпрома» сегодня числятся около двух тысяч человек, из них пять – участники Великой Отечественной войны. Организация существует на собственные пожертвования, лишь в 2013 году, когда отмечался юбилей «Уфахимпрома», спонсоры помогли организовать праздник.

Светлана Серафимовна ушла на заслуженный отдых в 1996 году в должности заместителя начальника по химическому сырью отдела снабжения, проработав больше 30 лет. Супруг умер пять лет назад, у нее две взрослые дочери, трое внуков и один правнук. Позади большая жизнь, в которой было много лишений, но не меньше и хорошего.

- С заводчанами встречаемся два раза в год – осенью в День пожилых людей и весной – перед началом садово-дачного сезона, - рассказывает Левчук, - вспоминаем за чашкой чая то время, когда были молодыми и полными сил.

Но и сегодня занимают активную жизненную позицию, помогают по мере возможности своим коллегам в трудных жизненных ситуациях. Потому что по-другому жить не умеют.

Светлана ЯНОВА.