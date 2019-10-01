Золотой возраст

Радуется жизни и заряжает энергией других

Эта невысокая, хрупкая женщина знакома многим в своем микрорайоне. В ее глазах светится неугасимый огонек – жажда жизни и стремление сделать мир лучше. В 87 лет Фаукинур Шарипова возглавляет домовой комитет, издает книги. Ко дню пожилых людей с удивительной жительницей Кировского района побеседовала наш корреспондент.

«Как здорово, что вы пришли!» – восторженно сказала Фаукинур Альтафовна, открывая дверь и приобняв, похлопала по спинке. С первых минут встречи я почувствовала рядом с собой светлого, доброго человека. Пока мы разговаривали, в квартиру один за другим заходили многочисленные соседи, чтобы обменять старые ключи от домофона на новые.

– У нас 6-ти подъездный дом. Всего 216 квартир. Вот третий день выдаю магниты. Кто получил, отмечаю в тетради. Старых жильцов знаю всех, кого-то вижу впервые. Сейчас ведь и новеньких много. С ними тоже стараюсь наладить хорошие отношения, сказать доброе слово. Желаю, чтобы у всех все было в порядке, – говорит женщина.

Фаукинур Альтафовна родилась в селе Карткисяк Аскинского района в семье колхозников. Папа работал учетчиком, мама разнорабочей. Детей было трое. Фаукинур старшая, поэтому хозяйственные дела в основном легли на ее плечи.

Окончив в родной деревне 7 классов, она хотела учиться дальше. Но старшая школа была только в Урмиязе, в трех десятках километрах. Никто из одноклассников не хотел туда ходить, тогда троюродный брат, который был на два года младше, сказал: «Подожди пока я закончу седьмой, вместе пойдем в Урмияз». Девушка согласилась.

С детства привыкшая к труду, без работы Фаукинур никогда не оставалась.

– Узнав, что у меня есть два года свободного времени, председатель сельсовета предложил стать заведующей клубом. Работа была тяжелей: как раз начали строить новое здание. Колхоз поднял стены, а все остальное доделали мы вместе с комсомольской организацией. Скатерти, занавески собирали по дворам. Зато, когда заверили ремонт, с удовольствием проводили там мероприятия, ставили спектакли.

Когда окончила 10 классов, девушку завербовали на летний сезон в Ленинград на торфяники. Затем – на лесоповал. Это было в тридцати километрах от дома. Направляли по 25 человек. Приезжали бригады и с других мест. Из Мечетлинского района тоже приехали. Среди них был темноволосый молодой человек Радмир Шарипов, который стал ее мужем.

– Он мне очень нравился, я ему тоже. Но вместе мы быть не могли. Наши деревенские парни запрещали ему даже подходить ко мне. Поэтому мы общались, передавая друг другу записки. В последний раз, когда работа уже заканчивалась и все собирались домой, он написал мне: «Подойти к большой березе, что в конце деревни. Хочу сказать тебе кое-что». Я пошла туда. Он был на лошади. Не один, с двумя товарищами. Они закинули меня в сани, накрыли тулупом и увезли. Так я вышла замуж.

Жили молодые счастливо, но всю тяжесть рока пришлось испытать женщине после переезда в Уфу. В 35 лет она овдовела и осталась одна с тремя детьми. И это еще не все. Вскоре от несчастного случая у нее погиб младший сын, затем и средний. Но об этом Фаукинур Альтафовна вспоминать не любит. Говорит, что это были очень тяжелые годы. В самое трудное время спасала работа, друзья.

– В столице я сначала устроилась в педагогическое училище комендантом. Затем 30 лет трудилась в министерстве местной промышленности заведующей складом. Оттуда ушла на пенсию. Коллектив проводил меня очень хорошо, – делится собеседница.

На заслуженном отдыхе женщине скучать не приходится, она радуется жизни, заряжает позитивом других. Фаукинур Альтафовна общается с родственниками, занимается общественной работой, ходит в мечеть, издает сборники своих стихов и рассказов. В них рассказывает о своей жизни, родных краях. В настоящее время готовится к публикации седьмая по счету книга.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото Риты Ишниязовой.