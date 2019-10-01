Новые дворы и чистые подъезды

В начале июля в Демском районе исполняющим обязанности главы администрации стал Айдар Базгудинов, ранее занимавший пост первого заместителя. Символичные первые 100 дней в новой должности подходят к концу, и сегодня мы с Айдаром Рафаиловичем подводим предварительные итоги благоустроительного сезона.

- За это время в Деме в рамках программы «Башкирские дворики» обновились придомовые территории на улице Правды, 39/2 и Магистральная, 2. На сегодняшний день работы завершены: уложили новое асфальтовое покрытие, расширили парковочные места, для детворы будут установлены новые игровые комплексы. Район небольшой, соответствующее количество дворов «раскидано» на пять лет. Здесь нужно отметить его особенность – у нас мало кольцевых застроек, когда двор со всех сторон окружен домами. Частенько МКД перемежаются с частным сектором.

Большая работа была проведена с жителями: им объясняли жителям суть программы, показывали ранее отремонтированные дворы. Категорически отказывающихся практически нет. Правда, и споров стало больше: какие виды работ выбрать и как уложиться в бюджет: бабушки ратуют за зоны отдыха, а молодежи необходимы воркаут-площадки. Стараемся учитывать мнение тех и других.

– Какие работы выбирают жители? Что в прерогативе?

– У каждого двора свои запросы. Если это новые дома, то больше интересует расширение проезжей части, создание новых парковок. Например, в одном из МКД на Дагестанской в микрорайоне Серебряный ручей в прошлом году обустроили большую парковку на 80 машино-мест, раньше жителям действительно негде было оставлять свои автомобили. А территории старых домов требуют более комплексного подхода: важны и детские площадки, и видеонаблюдение, и мусорные контейнеры, то есть практически все, что возможно сделать в рамках новой программы.

– Какие сложности возникают в процессе воплощении проекта?

– В реализации именно «Башкирских двориков» сложностей как таковых не возникало. Заказчиком выступает Управление по обеспечению жизнедеятельности администрации города, и каждое движение на месте работ контролировалось представителем технадзора. Кроме этого, ежедневный контроль был со стороны администрации, управляющей компании, жителей. Председатель совета многоквартирных домов района Владимир Тертерян регулярно выезжал на объект.

– На следующий год заявки уже готовы?

–Первые встречи с жителями, где они обсуждали, какие работы их интересуют, прошли летом. После этого управляющие компании совместно с МинЖКХ составили предварительный дизайн-проекты, и на днях запланирована встреча с жителями: возможно, они захотят внести какие-то коррективы. Только после их одобрения все документы передадим в проектное бюро для разработки подробной схемы.

– Если ремонт дворов уже завершен, как обстоят дела с реализацией программы ремонта подъездов?

– Пока работы идут с некоторой задержкой. Были моменты, которые возникали непосредственно во время работы. Например, интернет-провайдеры не совсем укладывались в установленные сроки, не хватало специалистов. Или другой пример – в Деме в 11-и домах работы еще не начались, так как регоператор не учел некоторые особенности: общий коридор или деревянные лестницы. Сейчас мы пришли к соглашению и не позднее 1 октября приступим.

– Успеете ли завершить в срок?

– Оставшиеся дома все двух-, трехэтажные и работы по ним продлятся меньше, чем это потребовалось в высотках. К тому же, после смены руководства регоператора субподрядчики прибавили обороты. Если все будет идти по намеченному плану, препятствий для сдачи всех домов в срок не будет. Жителям объясняли ситуацию, в этом большую помощь оказали старшие по дому.

– Перед капитальным ремонтом проводились какие-то подготовительные работы и за чей счет?

– По опыту «Двориков» мы уже знали, что работами, предусмотренными программой, не обойтись, и уже на начальной стадии понимали, что придется кое-что делать дополнительно. Уже в апреле начали подготовку: с завершением отопительного сезона поставили радиаторы в подъездах, поменяли старые деревянные двери в подвал, обновили чердачные люки, почистили и покрасили газовые трубы. В общей сумме УЖХ на это потратило более трех миллионов рублей из собственных резервов.

– Какие планы на следующий год?

– Всего в районе за шесть лет планируем отремонтировать более 180 домов, на 2020 год готовят заявку 29 МКД.

Корзинка

На сегодняшний день завершены работы в 6 домах, в 4-х – уровень завершенности работ составляет 92-98 %, в 13-и сделаны на 48-62 %, в 11-и к ним приступят 1 октября.

Алина Гарипова.