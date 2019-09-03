Вектор - на современность

Поддав газу, старенький «ПАЗик» натужно заскрипел всем своим механическим нутром. Но вот, наконец, и остановка «Центральный рынок». Глядя ревущему движком трудяге вслед, я подумал: сколько еще он проедет по столичным дорогам? Однако будущее уфимского общественного транспорта оказалось ближе, чем можно представить.

Площадь перед «Уфа-Ареной» была пуста от легковых машин. Точнее говоря, вместо них пространство заняли гиганты асфальтовых прерий. Ни много, ни мало: 180 новеньких автобусов марки «Вектор-Некст». Ключи от них перевозчику ГУП «Башавтотранс» торжественно вручил и.о. вице-премьера правительства РБ Раиф Абдрахимов.

- Поздравляю коллектив предприятия с пополнением автопарка! Без сомнения, эти машины очень нужны. Особенно учитывая тот факт, что с начала сентября все районные центры республики имеют прямое сообщение с Уфой, - сказал он.

Действительно, совсем скоро новые автобусы займут свои места на маршрутах внутри столицы и на междугородних трассах. В каком-то смысле их можно назвать универсальными. Компактные, но вмещающие не менее 40 пассажиров, экономичные, и при этом достаточно тяговитые. Словом, выдержан вектор на эффективность и экономичность. Чтобы познакомиться с новичками поближе, мы обратились к водителям.

- Помните автобус «ПАЗ»? Так вот, это – его современная версия. При собственной массе в семь тонн он имеет двигатель в 169 лошадиных сил, - рассказал шофер Василь Файзуллин.

Что же у «Вектора» внутри? Приборная панель моргает огоньками. Здесь и контроль расхода топлива, и бортовой компьютер, и спутниковый навигатор «ГЛОНАСС». Высокая технологичность – это не дань моде, но насущный запрос современности. Например, электронный рейсоуказатель рейсов. Теперь, как говорится, в дороге не заблудишься.

Мягкие сиденья, не слишком высокие ступени. Оказалось, что новенький «ПАЗик» приспособлен и для нужд инвалидов-колясочников. Попасть в салон им поможет специальная откидная аппарель, а устроиться с комфортом – площадка для фиксации коляски.

Надежность машины сомнений не вызывает, комфортность тоже. Но насколько она экологична? Похлопав ее по стальному боку, шофер говорит: движок соответствует стандарту «Евро-5». Это значит, что чадить по-черному он не будет.

Егор СОЛНЦЕВ.

Фото автора.