Статус – смарт

Школа №44, появившаяся на карте города более 80 лет назад, по сути возрождается заново: она обрела статус полилингвальной. Старое здание, которое предполагалось реконструировать, после детального обследования было снесено, его соединили с тремя вновь возведенными корпусами. Незадолго до начала учебного года мы побывали здесь.

Стройка века

…Самый разгар рабочего дня. Звук болгарки то и дело разрезает горячий воздух, рокот техники, крики строителей – все сливается в один рабочий гул. Примыкающее к главному корпусу здание радует глаз яркостью цветов: желтый, голубой, зеленый. Окна верхнего этажа, напоминающие формой иллюминаторы корабля, подчеркивают необычность конструкции. Фасад практически готов, осталось совсем немного свободных площадей, которые еще предстоит облицевать коричневыми панелями. Параллельно полным ходом идет благоустройство территории – пар от горячего асфальта поднимается вверх.

Директор школы по телефону подсказывает нам, как пройти в третий корпус, и, обойдя территорию вокруг, мы наконец

попадаем внутрь.

- Азат Батыршин, - представляется он. Нашему собеседнику, как потом выяснилось, всего 30.

- Когда три года назад пришел в 44-ю школу, то первое время сторожа окликали меня: парень, ты куда? – смеется он.

Молодость в данном случае – несомненное преимущество: площадь школы огромна – 20 тысяч квадратных метров. Да и опыт у нашего сопровождающего уже есть: до этого работал заместителем директора в лицее №123.

Мы едва поспеваем за Азатом Рафаиловичем. На втором этаже встречаем несколько женщин: оказывается, на подмогу прибыли учителя из школы №27.

- Без коллег мы не управились бы, - комментирует директор. – Надо после ремонта привести в порядок все аудитории.

Заходим в один из классов: площадь явно больше стандартной. Уже собрана стенка для книг, оборудована интерактивная доска.

- Эти самые современные, - комментирует он, - хотим, чтобы и сенсорные панели были в каждом классе. По сути, большой планшет со всеми соответствующими «фишками».

В каждом из огромных коридоров – зоны рекреации, предназначенные для отдыха на переменах, скоро появятся уютные диванчики и другая мебель.

- Еще и лифты будут? – спрашиваем мы не без удивления, увидев пока еще пустую шахту.

- В новых школах, в том числе ориентированных на инклюзию, лифт – дело привычное. Установка нашего пока еще впереди.

А мы двигаемся дальше и попадаем в огромный спортзал. И он действительно поражает воображение. В первую очередь, размерами.

- Всего у нас четыре зала общей площадью полторы тысячи квадратных метров, - подчеркивает Азат Рафаилович. – И это логично и необходимо для каждодневной работы, ведь наша 44-я традиционно славится своим спортивными достижениями. Теперь появится возможность улучшить результаты по многим видам. Учителя физической культуры в большинстве своем бывшие спортсмены, также здесь откроются секции, где занятия будут вести тренеры спортшкол.

- Учеба и спорт, конечно, важны. Но сегодня большое внимание уделяется и школьному питанию, - интересуемся мы, и нас удивляют вновь.

Столовая в 44-й выкрашена в светлые тона, одновременно в ней могут питаться 450 человек, такой вместимости нет ни в одном учебном заведении города. Совсем скоро свое место займет и оборудование.

- Для нынешних школьников важно не только меню. Мы хотим воссоздать атмосферу молодежного кафе, - подключается к нашей экскурсии завуч Альбина Давлетова.

Основа - лингофон

Гордость новой школы – шесть лингофонных кабинетов. Каждый будет оборудован 12 кабинками.

- Подобные есть только в Казанском университете, - добавляет Азат Рафаилович.

Наконец, мы добираемся до центрального входа основного корпуса.

Без сопровождающего ориентироваться в многочисленных переходах из корпуса в корпуса и широких коридорах мы не смогли бы.

Для школьников же предусмотрена навигация на интерактивных панелях. Также планируется снять видеоролик, посмотрев который дети без проблем смогут передвигаться по учебному заведению.

Восьмиклассник Фирдаус Арсланов вместе с мамой пришел предложить свою помощь. Увиденное стало для него настоящим потрясением.

- Очень нравится, по сравнению с тем, что было, - небо и земля, все такое красивое, современное, - поделился он впечатлениями.

Про полилингвальность Фирдаус слышит в первый раз, но знает татарский, башкирский и английский. Так что осваивать другие языки ему труда не составит.

Кадры решают все

Но какой бы современной ни была школа с точки зрения создания комфортной среды и наличия IT-технологий, главное ее богатство –кадры. Чтобы дети получили качественные знания, учиться придется и педагогам.

Они с энтузиазмом восприняли весть о новом формате школы. Уже в этом учебном году преподавателям математики предстоит осваивать азы английского.

- В Башкирском государственном университете уже начались занятия, - сообщила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ирина Васильева, педагог с 25-летним стажем, - программа курса рассчитана на 1008 часов, за полтора года мы должны ее освоить. У нас, как у обычных студентов, будут установочные сессии. Постепенно начнем вводить элементы английского на уроках математики с 5 класса.

- Хочется попробовать себя в новом, - признается Ирина Геннадьевна, - программа по основному предмету не изменится, пока на английском будет проходить лишь небольшая часть урока. А ребятам бояться не следует: оцениваться будут прежде всего знания по математике.

С этого года укреплять свою базу по английскому языку в БГПУ имени Акмуллы будут и другие предметники. Ранняя профилизация, начиная с 5 класса, предполагает углубленное изучение отдельных предметов на билингвальной основе.

В старшей школе открываются профильные классы (технологический, естественно-научный и социально-экономический профили). Таким образом, выстраивается индивидуальная образовательная траектория ученика, направленная на раскрытие индивидуальных способностей.

Айгуль Сагитова работает в школе 13 лет, а всего в образовании – 27. Преподает башкирский язык и литературу, основы духовно-нравственной культуры России.

- Теперь на башкирском будут преподаваться отдельные предметы, - рассказывает она, - начнем с музыки, потому что язык – часть культуры, и фольклор, песни и танцы как нельзя лучше помогут раскрыть душу народа. Дети, которые говорят на русском и башкирском, волне освоят английский и турецкий языки.

Айгуль Фанилевна родом из Архангельского района, славящегося своей природой, с детства говорит на башкирском и русском, поет народные песни.

- Дети очень восприимчивы к новым языкам, изучают его с удовольствием. На помощь нам придут не просто интерактивные доски, а еще и «умный пол». К тому же разнообразная внеурочная деятельность способствует развитию ребенку, помогает раскрыть в нем способности и наработать навыки.

- Мы не собираемся уделять внимание только лингвистике. Подходя к выпускным экзаменам, школьники встают перед выбором – куда идти дальше? Появится несколько классов с технологическим, естественно-научным и социально-экономическим уклоном. Также планируем открытие международного финансового класса в рамках ранней экономической профилизации, - подытожил Азат Рафаилович и пригласил нас на торжественное открытие.

И мы обязательно вернемся – такое событие нельзя пропустить!

Светлана ЯНОВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.