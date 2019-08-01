Горький мед Артема Дзюбы

На стадионе «Нефтяник» в субботу был аншлаг - на поле сошлись ФК «Уфа» и «Зенит». Между командами давно сложились дружеские отношения, взять хотя бы как чуть больше года назад наш клуб отпустил Сергея Семака в Петербург, чтобы тот возглавил команду сине-бело-голубых.

В пятницу петербуржцев встретили в нашем аэропорту как родных. В отель, где остановился «Зенит», пришли повидаться некоторые сотрудники «Уфы» и просто старые знакомые. Была и деловая встреча - на разговор с тем же Сергеем Семаком приехал Данил Круговой, заключивший контракт с «Зенитом», но оставшийся у «горожан» на правах аренды.

Как известно, главный тренер гостей на этот матч был дисквалифицирован. А значит, не только не мог находиться в раздевалке и на скамейке запасных, но и приехать на стадион вместе с командой. Семак пришел на «Нефтяник» пешком и занял место на трибуне.

В его отсутствие мотивационную речь, когда «Зенит» вышел на поле, произнес Артем Дзюба, которому в Уфе в очередной раз подарили баночку с фирменным медом. Но ни подарок, ни спич не помогли. Под занавес матча «Уфа» повела 1:0, после чего стадион, на котором собралось 13 000 зрителей, замер в предвкушении: намечалась первая победа нашего клуба над «Зенитом» в истории премьер-лиги. Болельщики проводили своих стоя и овациями, сопровождая возгласами «Молодцы! Молодцы!».

На матче присутствовали врио главы региона Радий Хабиров и главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов. Команда Семака второй тур подряд теряет очки, а «Уфа» за два последних матча заработала шесть. Позже один из тренеров петербуржцев Игорь Симутенков признался, что его команда «сыграла ниже своих возможностей».

Иван Зароков.

Фото Валерия Шахова.